Estudio: Solo el 3% de las organizaciones tienen visibilidad en tiempo real de las vulnerabilidades

La empresa de inteligencia de software Dynatrace, ha anunciado hoy los resultados de una encuesta global independiente realizada a 700 CISO, que revela que la creciente adopci√≥n de arquitecturas nativas de la nube, DevOps y metodolog√≠as √°giles ha roto los enfoques tradicionales de la seguridad de las aplicaciones. A medida que las organizaciones trasladan m√°s responsabilidad “a un lado” a los desarrolladores para acelerar la innovaci√≥n, los ecosistemas de TI cada vez m√°s complejos y las herramientas de seguridad anticuadas pueden ralentizar los lanzamientos al dejar puntos ciegos y obligar a los equipos a triar manualmente innumerables alertas, muchas de las cuales son falsos positivos que reflejan vulnerabilidades en bibliotecas que no se utilizan en producci√≥n. Las organizaciones reclaman un nuevo enfoque optimizado para entornos multicloud, Kubernetes y DevSecOps.

Esta investigación revela que:

El 89% de los CISOs dicen que los microservicios, contenedores y Kubernetes han creado puntos ciegos en la seguridad de las aplicaciones.

El 74% de los CISOs dicen que los controles de seguridad tradicionales, como los escáneres de vulnerabilidad, ya no se adaptan al mundo nativo de la nube de hoy en día.

El 97% de las organizaciones no tienen visibilidad en tiempo real de las vulnerabilidades en tiempo de ejecución en entornos de producción en contenedores.

Casi dos tercios (63%) de los CISOs dicen que DevOps y el desarrollo ágil han hecho más difícil detectar y gestionar las vulnerabilidades del software.

El 71% de los CISOs admiten que no están totalmente seguros de que el código esté libre de vulnerabilidades antes de entrar en producción.

“El creciente uso de arquitecturas nativas de la nube ha roto fundamentalmente los enfoques tradicionales de la seguridad de las aplicaciones”, dijo Bernd Greifeneder, fundador y director de tecnolog√≠a de Dynatrace. “Esta investigaci√≥n confirma lo que hemos anticipado durante mucho tiempo: los an√°lisis manuales de vulnerabilidad y las evaluaciones de impacto ya no son capaces de mantener el ritmo de cambio en los entornos din√°micos de la nube y los r√°pidos ciclos de innovaci√≥n de hoy en d√≠a. La evaluaci√≥n de riesgos se ha vuelto casi imposible debido al creciente n√ļmero de dependencias de servicios internos y externos, la din√°mica del tiempo de ejecuci√≥n, la entrega continua y el desarrollo de software pol√≠glota que utiliza un n√ļmero cada vez mayor de tecnolog√≠as de terceros. Los equipos, que ya est√°n al l√≠mite, se ven obligados a elegir entre velocidad y seguridad, exponiendo a sus organizaciones a riesgos innecesarios.”

Otras conclusiones son:

En promedio, las organizaciones necesitan reaccionar a 2,169 nuevas alertas de potenciales vulnerabilidades de seguridad de aplicaciones cada mes.

El 77% de los CISOs dicen que la mayoría de las alertas y vulnerabilidades de seguridad son falsos positivos que no requieren acción ya que no son exposiciones reales.

El 68% de los CISOs dicen que el volumen de alertas hace muy difícil priorizar las vulnerabilidades en base al riesgo y al impacto.

El 64% de los CISOs dicen que los desarrolladores no siempre tienen tiempo para resolver las vulnerabilidades antes de que el código pase a producción.

El 77% de los CISOs dicen que la √ļnica manera de que la seguridad se mantenga al d√≠a con los entornos modernos de aplicaciones nativas de la nube es reemplazar el despliegue manual, la configuraci√≥n y la gesti√≥n con enfoques automatizados.

El 28% de los CISOs dicen que los equipos de aplicaciones a veces pasan por alto los escaneos de vulnerabilidad para acelerar la entrega de software.

“A medida que las organizaciones adoptan DevSecOps, tambi√©n necesitan dar a sus equipos soluciones que ofrezcan un an√°lisis de riesgo e impacto autom√°tico, continuo y en tiempo real para cada vulnerabilidad, tanto en entornos de preproducci√≥n como de producci√≥n, y no basado en “instant√°neas” puntuales”, continu√≥ Greifeneder. “Con el M√≥dulo de Seguridad de Aplicaciones en la Plataforma de Inteligencia de Software de Dynatrace, las organizaciones pueden aprovechar la automatizaci√≥n, la IA, la escalabilidad y la solidez de grado empresarial de Dynatrace, y ampliar esto para ofrecer ciclos de lanzamiento m√°s seguros con la confianza de que sus aplicaciones nativas de la nube est√°n libres de exposiciones.”

El informe se basa en una encuesta global de 700 CISOs en grandes empresas con m√°s de 1.000 empleados, realizada por Coleman Parkes y encargada por Dynatrace en 2021.

La muestra incluy√≥ 200 encuestados en Estados Unidos, 100 en el Reino Unido, Francia, Alemania y Espa√Īa, y 50 en Brasil y M√©xico, respectivamente.

El informe (documento PDF de 30 p√°ginas) “Precise, automatic risk and impact assessment is key for DevSecOps”, est√° disponible para su descarga aqu√≠ (no requiere registro).