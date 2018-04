España | IoT Solutions World Congress 2018 suma un nuevo foro sobre inteligencia artificial

Del 16 al 18 de octubre, IoT Solutions World Congress (IoTSWC) mostrará los últimos avances de la inteligencia artificial y el blockchain aplicados al internet industrial de las cosas (IIoT) y, como novedad, incorporará a los ejes temáticos de su congreso el foro “AI & Cognitive Systems Forum”.

En este ámbito concreto, expertos mundiales debatirán las últimas tendencias en inteligencia artificial, analítica de datos y computación cognitiva, y expondrán casos reales de la convergencia de esta tecnología y el IoT para transformar diferentes entornos industriales.

Para su edición de 2018, IoTSWC ha establecido nueve ejes temáticos sobre los que girarán las más de 125 sesiones previstas en su Congreso: transporte conectado; fabricación de bienes; asistencia sanitaria; energía y suministros; construcción e infraestructuras; industria abierta; tecnologías facilitadoras; blockchain e inteligencia artificial, estos dos últimos con foros monográficos.

Concretamente, la principal novedad de este año, el “AI & Cognitive Systems Forum”, pondrá el foco en los beneficios que la inteligencia artificial aporta a las infraestructuras IoT a la hora de analizar y procesar los datos; simplificar la toma de decisiones; identificar, entender y predecir patrones; automatizar y personalizar procesos; además de conseguir una mayor eficiencia y seguridad en la conexión de diferentes dispositivos y equipos.

El director de IoTSWC, Roger Bou, señala: “la inteligencia artificial coloca al IoT en un nivel superior transformando la analítica de datos en valioso conocimiento con el que automatizar diferentes procesos”. Bou destaca que “el siguiente paso, que abre un futuro apasionante, es que los dispositivos conectados y con capacidades cognitivas aprendan por sí mismos a tomar decisiones”.

Ante este reto, la próxima edición del evento que organiza Fira de Barcelona en colaboración con el Industrial Internet Consortium (IIC) se propone mostrar las infinitas posibilidades que supone la combinación de estas tecnologías y apostará especialmente por la explicación de casos de éxito.

Además, las sesiones de este foro sobre inteligencia artificial analizarán tendencias en técnicas computacionales como el aprendizaje automático, la realidad aumentada o el aprendizaje profundo. También se hablará de entrenamiento algorítmico, de arquitecturas de sistemas IA y su relación con la tecnología big data, de cuestiones relacionadas con la seguridad y privacidad, de la necesaria estandarización y de posibles alianzas industriales, entre otros temas.

Paralelamente, este año la organización espera incrementar notablemente en la zona de exposición comercial del IoTSWC la presencia de soluciones de inteligencia artificial de aplicación directa en infraestructuras IoT para diferentes entornos industriales.

También el área de testbeds del evento permitirá ver en acción plataformas de experimentación que combinan IoT con blockchain e inteligencia artificial. En este sentido, el director ejecutivo del IIC, Dr. Richard Soley, destaca: “en esta edición del IoTSWC se va a poder comprobar como tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain o la robótica actúan como mecanismos disruptivos a la hora de implementar infraestructuras de IoT en mercados reales como la agricultura, el sistema sanitario, el transporte, las ciudades inteligentes, la automoción o la fabricación de bienes, entre otros sectores económicos”.

Confirmando esta tendencia, muchos expertos prevén un fuerte aumento de la demanda de este tipo de soluciones. Concretamente en el ámbito de los sistemas cognitivos artificiales, la consultora IDC estima que las empresas invertirán 57.600 millones de dólares en 2021 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 50,1%.

Sobre IoTSWC 2018

IoT Solutions World Congress, IoTSWC, es el mayor evento del mundo especializado en el internet de las cosas de aplicación industrial (IIoT) y el único que aúna exposición comercial, conocimiento, bancos de pruebas y networking profesional al más alto nivel.

IoTSWC 2018 prevé reunir más 300 empresas proveedoras de IoT a través de sus centrales mundiales, entre ellos compañías líderes de tecnologías de la información, desarrolladores de plataformas de software, fabricantes de hardware, empresas de seguridad, operadoras de servicios y de telecomunicaciones, o firmas de automatización industrial, entre otros. Por su parte, en su vertiente congresual participarán más de 250 ponentes, entre los que se encuentran los mayores expertos del mundo en IoT, inteligencia artificial y blockchain, así como representantes de empresas que ya están aplicando estas tecnologías a su actividad.

IoTSWC forma parte de la Barcelona Industry Week, marca que engloba también los salones In(3D)ustry From Needs to Solutions, dedicado a la fabricación aditiva, y Healthio, especializado en tecnologías para la salud y asistencia sanitaria.

Los tres eventos que comparten sinergias y proporcionan una plataforma comercial y de conocimiento a diversos sectores industriales tendrán lugar del 16 al 18 de octubre en Fira de Barcelona.