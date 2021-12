Es hora de sincerarse sobre la conectividad

¿Importa lo abierta que sea una red? ¿Se trasladan adecuadamente los valores del desarrollo de código abierto a algo tan importante como son las redes de área amplia de nivel empresarial?

Este era el tipo de preguntas que se planteaban en los primeros desarrollos de las redes abiertas en una época en que una gran parte de las redes corporativas se basaban en la visión propietaria de un único proveedor. Pues bien, ya han pasado varios años y la mayoría de los observadores del mercado aceptan las redes abiertas como el camino obvio a seguir.

Para comprobarlo, basta con ver la comunidad que se ha creado en torno al sistema operativo de red Software for Open Networking in the Cloud (SONiC). Este sistema operativo de código abierto basado en Linux ha creado una enorme comunidad de desarrolladores y usuarios que ya están cambiando la forma en que grandes y pequeñas empresas, gigantes de la nube de hiperescala y proveedores de servicios de comunicaciones suministran y operan las redes.

SONiC no es, ni mucho menos, el único NOS de código abierto que existe, pero es el que hay que observar si se quiere tener una idea de hacia dónde van las redes abiertas. Desarrollado por Microsoft y de código abierto en 2017, desvincula el software de red del hardware subyacente y permite que se ejecute en conmutadores y ASIC de diferentes proveedores, a la vez que admite un conjunto completo de funciones de red. SONiC está respaldado por algunos nombres de proveedores bastante influyentes, como Dell, Arista, Nokia, Cisco, Juniper, NVIDIA y VMware. Es el motor de los servicios de red Azure de Microsoft.

Las voces independientes coinciden. La empresa de análisis IDC cree que el mercado de conmutadores para centros de datos impulsado por SONiC tendrá un valor de 2.000 millones de dólares en 2024. IDC ha llamado a SONiC el “Linux de las redes”, considerándolo la principal bandera de código abierto para la desagregación de la red y el movimiento hacia el desacoplamiento modular y la componibilidad de las funciones de software individuales.

Aunque actualmente se despliega en gran medida en los conmutadores Ethernet de los centros de datos a escala cloud, el alcance de SONiC pronto abarcará las redes leaf-spine, las redes convergentes y otros casos de uso de la conectividad general. Parece que va a figurar en las situaciones de borde de 5G y telco-cloud a medida que nos acercamos a una pila tecnológica completa de 5G, y a medida que la importancia de 5G en la empresa sigue aumentando.

SONiC sigue madurando gracias a su reserva de desarrolladores. Su naturaleza de código abierto significa que se nutre de una extensa base de talentos que no se rigen por la visión de un solo proveedor. Los miembros de esta comunidad comparten problemas con otros colaboradores y aprovechan un mundo de habilidades para construir aplicaciones mejores y más amigables para la empresa. El tiempo sólo puede fortalecer esta comunidad.

El siguiente evento virtual ahondará en las perspectivas de futuro de las redes abiertas con un detalle esclarecedor, y debería considerarse obligatorio para cualquiera que tenga interés en investigar este ámbito:

El evento online, a realizarse hoy 30 de noviembre, contará con los siguientes participantes

Presidente analista: Brad Casemore, Vicepresidente de Investigación, Centro de Datos y Redes Multicloud, IDC

Ihab Tarazi, Vicepresidente Senior y Director de Tecnología, Productos y Soluciones Integradas, Dell Technologies

Dave Maltz, miembro técnico y vicepresidente corporativo, Microsoft

Rebecca Weekly, Presidenta del Consejo de Administración de Open Compute Project (OCP)/Vicepresidenta, Directora General e Ingeniera Principal Senior de Estrategia y Ejecución de Hiperescala en Intel Corporation

Pere Monclus, VP/CTO, Redes, VMware

Escrito por Guy Matthews, redactor de NetReporter, para Diario TI en cooperación con NetEvents