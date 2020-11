Entrevista | Sean Ringsted explica la plataforma aseguradora Chubb Studio

Diario TI conversó con Sean Ringsted, Chief Digital Officer y Chief Risk Officer de Chubb. El ejecutivo explicó que la propuesta de Chubb es un “seguro digital en caja”. Esta caja, denominada Chubb Studio, incluye distintos tipos de seguros -es decir, la cartera de productos de Chubb- que mediante APIs puede ser integrada en sitios web, apps y servicios de sus socios comerciales.

Chubb Studio permite a los socios acceder a un catálogo de productos y servicios, en una modalidad de distribución digital. Entre los productos ofrecidos figuran seguros de vida, salud y accidentes personales, residencial, de teléfono móvil, viaje y seguros para pymes, entre otros.

Ringstad puso de relieve la velocidad de comercialización y escalabiliad que la plataforma hace posible, recalcando además la simplificación que aportan las APIs. El ejecutivo explicó que los partners de Chubb pueden indistintamente ser nativos digitales o empresas tradicionales de diversos sectores. “Estas empresas incorporan nuestra plataforma electrónica para ofrecer a sus clientes nuestra cartera de seguros en línea, ya sean de white label, de marca compartida o de marca Chubb”.

Presentando a la compañía matriz, Chubb Limited, Ringstad mencionó que es integrante del índice de S&P 500, con oficinas en Zúrich, Nueva York, Londres, París, Asia y América Latina, con una plantilla global de aproximadamente 33.000 personas.

Consultado sobre su presencia en América Latina, Ringsted comentó: “América Latina es muy, muy importante para nosotros. Operamos en nueve países de la región, donde tenemos 100 oficinas y 5.000 empleados. El año pasado facturamos US$ 3 mil millones en América Latina. Así que es un mercado muy importante para nosotros. En total, operamos en 54 países, con seguros que van desde asegurar un viaje en taxi hasta asegurar plataformas petroleras”.

Preguntamos si Chubb ofrece seguros de protección contra amenazas cibernéticas, como ransomware, tan comunes hoy en día. La respuesta fue afirmativa. “Hemos estado ofreciendo productos para proteger a los individuos y las empresas contra el riesgo cibernético desde hace unos 20 años. El riesgo cibernético es realmente uno de esos cambios circulares que vemos. También hay otras problemáticas, propias de nuestros tiempos, como cambio climático y la economía digital”.

Preguntamos a Ringsted: “Para el caso de los seguros relacionados con el mundo digital, consideremos IoT, con su volumen ingente de dispositivos conectados, algunos de los cuales tienen autonomía cada vez mayor. ¿Está Chubb -y a su juicio el sector de seguros- preparado para tal nivel de complejidad? Porque entendemos que un seguro trata sobre manejar un riesgo, que queda asegurado contra ciertas eventualidades. Pero hasta ahora se ha tratado de asegurar contra situaciones que dependen de la naturaleza humana o la naturaleza en sí. Entones, qué ocurre, desde una perspectiva aseguradora, con el caso de vehículos autónomos, operados con inteligencia artificial?” A juicio de Ringsted, su sector enfrenta hoy nuevos riesgos operacionales, que Chubb evalúa constantemente. “Las nuevas tecnologías traen consigo nuevos riesgos, a los que estamos atentos. Los datos que generan y el análisis que imponen son un reto que siempre estamos evaluando”.

Consultado sobre los microseguros ofrecidos en su plataforma, Ringsted explicó que se trata de seguros altamente relevantes para usuarios como pymes, comercio minorista y empleados autónomos. “Chubb nos permite ofrecer nuestra gama de productos en asociación con partners, en una modalidad de plataforma digital. Estos socios pueden ofrecer nuestros productos y servicios a sus propios clientes, interactuando con nosotros a través de las API. Como sabe, las API son realmente el motor que hace que los ecosistemas digitales funcionen. La capacidad de los socios para integrarse entre sí y con nosotros es habilitada por las API”.

Planteamos a Ringsted que siempre ha sido relativamente fácil contratar un seguro, y que ahora, por lo que nos comentaba sobre Chubb Studio, el proceso sería incluso aún más fácil. “El problema es que la celeridad no es la misma al intentar cobrar un seguro; muchas veces hay letra chica que invalida o reduce la cobertura del seguro. ¿Cómo se soluciona esto en una plataforma digital como la de ustedes?”, planteó Diario TI, a lo que Ringsted respondió: “Queremos que la experiencia del cliente sea la mejor posible, no solo simplificando el proceso de contratación del seguro, sino también la reclamación. Las cláusulas, la letra chica que usted menciona, siempre estarán disponibles. Con todo, la información que busca el usuario no debería estar en la página 10 del contrato de seguro. Pero también depende del producto. Así que si está asegurando un viaje en un taxi, es una transacción muy simple. O si está comprando un seguro para retraso en un viaje, también es una transacción muy simple. Los microseguros de este tipo son expeditos tanto para contratación como cobro. Pero para el caso de grandes empresas, para productos complejos, las cláusulas son más extensas. Invariablemente, la información estará disponible ya sea el usuario decida llamar a Chubb, o usar la app. La reclamación es una pieza importante, y mediante la plataforma traemos la estructura necesaria. Así podemos cumplir nuestras promesas. Con Chubb Studio permitimos a nuestros socios no solo vender la póliza, sino también asegurar una experiencia fácil en caso de que sea necesario cobrar el seguro”.

