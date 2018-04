Encuesta: Las empresas son optimistas sobre las herramientas analíticas en la nube, pero deben acelerar el ritmo de su implementación

Para 2023, la mayoría de las organizaciones desean ejecutar todas sus herramientas analíticas en la nube. Pero un sorprendente 91 por ciento indica que la migración a la nube pública debería hacerse a mayor velocidad.

La mayoría de las empresas más grandes del mundo (83 por ciento) coinciden en que la nube es el mejor lugar para ejecutar analítica, de acuerdo a la una nueva encuesta de Vanson Bourne para Teradata (NYSE: TDC), empresa líder en soluciones analíticas basadas en la nube.

¿Dónde está la desconexión? Según la encuesta, algunos de los mayores obstáculos para trasladar la analítica a la nube son la seguridad (50 por ciento), la inmadurez y el bajo rendimiento de la tecnología disponible (49 por ciento), las normas regulatorias (35 por ciento) y la falta de confianza (32 por ciento). Otras inquietudes giran en torno a la integración de la tecnología y el talento: 30 por ciento lucha por conectar los sistemas existentes con las aplicaciones de la nube, mientras que 29 por ciento de los encuestados se refirió a la falta de capacitación interna como un obstáculo.

La encuesta, titulada “The State of Analytics in the Cloud” (El desarrollo de la analítica en la nube), encuestó a los principales líderes de tecnología de 700 grandes organizaciones internacionales, con un promedio de ingresos globales por año de 9.730 millones de dólares (19% con ingresos que rondan los 50 mil millones de dólares).

“Los resultados son claros: el mercado marcha hacia la analítica en la nube, pero muchos de los motores analíticos, exclusivamente en la nube de la actualidad, no tienen la potencia ni la velocidad para manejar las cargas de trabajo analíticas de magnitud empresarial,” afirmó Martyn Etherington, Director de Marketing de Teradata. “De hecho, la brecha en el rendimiento a escala de la analítica en la nube es más profunda para las empresas más grandes. Según la encuesta, 63 por ciento de las compañías con ingresos mayores a 10 mil millones de dólares considera que la tecnología disponible, inmadura y de bajo rendimiento, es un obstáculo importante, en comparación con el 41 por ciento de las empresas con ingresos en el orden de 250-500 millones de dólares. Dada esta preocupación, es fácil ver por qué Teradata se destaca por sus entornos analíticos en la nube con capacidad de manejar cientos de terabytes y a miles de usuarios que ejecutan millones de consultas por día”.

La encuesta encontró que las organizaciones más grandes están madurando en lo que respecta al uso de la analítica y una de cada tres emplea tanto deep y machine learning avanzado para potenciar la tecnología de inteligencia artificial (IA). Estas empresas también tienen experiencia en el uso de la nube y un tercio de ellas está adoptando nube pública para toda la organización. Lamentablemente, la combinación de migrar y utilizar la analítica en la nube se está dando a menor velocidad que con otras aplicaciones y cargas de trabajo empresariales.

Detalles de los datos

Los encuestados usan Business Intelligence, Data Discovery y Data Mining y están adoptando rápidamente analítica avanzada tal como IA potenciada por machine & deep learning, independientemente del tipo de implementación.

– Uno de cada tres encuestados emplea deep y machine learning complejos para potenciar IA en la actualidad. Ese número se incrementa a 68 por ciento cuando se incluyen las empresas que piensan adoptar tecnologías de IA en los próximos 12 meses.

– Actualmente, casi la mitad de los participantes hacen visualización y minería de datos y el número aumenta hasta cerca de 75 por ciento cuando se incluyen las compañías que quieren adoptar estas tecnologías en los próximos 12 meses.

– La analítica orientada a los clientes son la mayor prioridad de los casos de uso, en donde el 81 por ciento de las compañías ya está usando o tiene previsto usar analítica aplicada al servicio al cliente para el próximo año. Además, las empresas ya están usando o tienen previsto usar, dentro de los próximos 12 meses, analítica para marketing (77 por ciento) y ventas (76 por ciento).

Cuando se trata de implementaciones, las organizaciones encuestadas son optimistas con respecto a la nube, pero están preocupadas por la lenta adopción de herramientas analíticas en la nube.

– Ya están migrando a la nube en otras áreas: existe un 35 por ciento que hoy opta por la nube pública para toda la organización y, por otro lado, el 39 por ciento solo la adopta en algunas áreas.

– Las organizaciones están disfrutando su experiencia en la nube pública y 92 por ciento de ellas considera que lograron bastante o mucho éxito, con el uso de esta nube.

– 83 por ciento coincide en que una nube pública es el mejor lugar para ejecutar analítica, y apenas 16% opina lo contrario. Pero 70 por ciento está totalmente de acuerdo en que la analítica se está trasladando a la nube con un ritmo más lento que otras aplicaciones y cargas de trabajo del negocio y 91 por ciento afirma que deberían migrar más rápidamente a la nube pública.

Los obstáculos mencionados por las empresas para trasladar la analítica a la nube incluyen:

– Seguridad (50 por ciento), bajo rendimiento/inmadurez (49 por ciento), regulaciones (35 por ciento), falta de confianza (32 por ciento), la conexión de los sistemas existentes con las aplicaciones de la nube (30 por ciento), falta de capacitación interna (29 por ciento), prioridad para otras aplicaciones (24 por ciento), poca prioridad que se da al tema en la empresa (23 por ciento) y acuerdos de nivel de servicios estandarizados que no se adaptan a las necesidades particulares de la empresa (14 por ciento).

– 63 por ciento de las compañías con ingresos mayores a 10 mil millones de dólares considera que la tecnología disponible, inmadura y de bajo rendimiento, es un obstáculo importante, comparado con 41 por ciento en el caso de las empresas con ingresos en el orden de 250-500 millones de dólares.