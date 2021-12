Empresas concluyen que la IA no destruye puestos de trabajo

Seg煤n un nuevo estudio publicado por acad茅micos de la Universidad de Warwick y de la Universidad de Sussex, ambas en el Reino Unido, la introducci贸n de la inteligencia artificial (IA) no supone, en la mayor铆a de los casos, una p茅rdida neta de puestos de trabajo.

Basado en una encuesta realizada a unas 750 empresas que utilizan IA, el informe afirma que menos de una cuarta parte de las empresas cree que la IA ha provocado una p茅rdida neta de puestos de trabajo desde su introducci贸n. Una proporci贸n similar afirma que la IA ha creado m谩s puestos de trabajo, mientras que m谩s de la mitad afirma que no ha habido cambio alguno.

El estudio concluy贸 que la introducci贸n de la tecnolog铆a de IA es m谩s perjudicial para el n煤mero de puestos de trabajo que la introducci贸n de otras tecnolog铆as no basadas en la IA, pero tambi茅n es m谩s probable que sea un creador de empleo que otras tecnolog铆as.

En comparaci贸n con la introducci贸n de otras tecnolog铆as, la introducci贸n de la IA tiene 28,4 puntos porcentuales m谩s de probabilidad de estar asociada a la creaci贸n de empleo y 26,6 puntos porcentuales m谩s de probabilidad de estar asociada a la destrucci贸n de empleo, seg煤n el estudio.

El Dr. Wil Hunt, uno de los acad茅micos participantes en el estudio, coment贸: “Los debates sobre el impacto potencial de la IA en el empleo han tendido a centrarse en la posible p茅rdida de puestos de trabajo, ya que la IA es cada vez m谩s capaz de automatizar tareas complejas. Y aunque parece que hay algunas pruebas de ello, nuestro estudio muestra que es tan probable que la IA conduzca a la creaci贸n neta de puestos de trabajo en las empresas que la introducen como a la destrucci贸n neta. Aunque no podemos decir con seguridad cu谩ntos puestos de trabajo se crear谩n o destruir谩n a partir de la investigaci贸n, es probable que la automatizaci贸n de algunas tareas pueda significar que se necesiten menos personas para realizar algunos trabajos, pero que el aumento de la productividad pueda reducir los costes estimulando las ventas y la demanda de trabajadores en general. Por supuesto, esto depender谩 probablemente de la tecnolog铆a de IA concreta que se utilice y de lo que los empresarios esperen conseguir con ella”. Hunt puso de relieve que los datos del estudio son anteriores a las repercusiones del coronavirus, por lo que es probable que la adopci贸n de tecnolog铆as de IA se acelere con la explosi贸n del teletrabajo.

Por su parte, la Dra. Sudipa Sarkar dijo: “Los avances en IA han reavivado los debates sobre el impacto de la tecnolog铆a en el futuro del trabajo, suscitando la preocupaci贸n por la p茅rdida masiva de puestos de trabajo. Sin embargo, los datos actuales que respaldan esta afirmaci贸n adolecen de limitaciones metodol贸gicas y hay muy pocos an谩lisis de lo que realmente ocurre en las organizaciones que introducen tecnolog铆as basadas en la IA. Nuestro estudio, basado en una nueva encuesta a empleadores del Reino Unido, revela que las organizaciones que introducen la IA tienen tasas m谩s altas de creaci贸n y destrucci贸n de empleo en comparaci贸n con las organizaciones que introducen tecnolog铆a no relacionada con la IA. Los resultados de nuestro estudio tambi茅n sugieren una asociaci贸n ligeramente mayor entre la introducci贸n de la IA y la creaci贸n de empleo que la destrucci贸n de empleo, pero la diferencia, cuando se comprueba, no es estad铆sticamente significativa. Esto implica que la IA tiene la misma probabilidad de estar asociada a la creaci贸n de empleo que a la destrucci贸n de empleo en comparaci贸n con otras tecnolog铆as no relacionadas con la IA”.

El profesor Chris Warhurst, director del Instituto de Investigaci贸n sobre el Empleo de la Universidad de Warwick, a帽adi贸: “A falta de un experimento natural y de datos longitudinales, es imposible intentar estimar el efecto causal de la adopci贸n de la IA sobre la creaci贸n o la reducci贸n del empleo. En cambio, nuestra investigaci贸n demuestra c贸mo una metodolog铆a de este tipo ayuda a entender el alcance del uso de la IA dentro de las organizaciones en un momento determinado y es un paso hacia la comprensi贸n de c贸mo la introducci贸n de la tecnolog铆a habilitada por la IA puede tener diferentes implicaciones para las organizaciones en comparaci贸n con otras tecnolog铆as.”

Los autores de la investigaci贸n se帽alan que los estudios realizados hasta la fecha tienden a ser deficientes porque se basan en lo que podr铆a ocurrir en las organizaciones que introducen la IA o en lo que ocurre en las organizaciones que introducen la tecnolog铆a en general. Otro factor que incidir铆a en la fiabilidad de los informes es que, en general, ignoran los factores econ贸micos, sociales y culturales que influyen en los 铆ndices de adopci贸n de nuevas tecnolog铆as por parte de las empresas.

Por el contrario, el nuevo estudio revela expl铆citamente lo que ocurre dentro de las organizaciones que han adoptado tecnolog铆as basadas en la IA de forma espec铆fica y permite a los empresarios ofrecer una imagen m谩s clara de lo que ocurre dentro de una empresa.