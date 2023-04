El gasto en infraestructura en la nube se mantiene estable, según IDC

Según el informe International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment (descarga requiere registro) el gasto en productos de infraestructura de cómputo y almacenamiento para implementaciones en la nube, incluidos los entornos de TI dedicados y compartidos, aumentó un 16,3% interanual en el cuarto trimestre de 2022 (4T22) hasta los $24,1 mil millones. El gasto en infraestructura en la nube sigue superando al segmento no nube, aunque este último también tuvo un fuerte crecimiento en el 4T22, aumentando un 9,4% interanual hasta los $18,7 mil millones. Para todo el año, la infraestructura en la nube creció un 19,4% hasta los $87,7 mil millones, mientras que la no nube creció un 13,6% hasta los $66,7 mil millones. El mercado sigue beneficiándose de la alta demanda, grandes atrasos, precios en aumento y una cadena de suministro de infraestructura en mejora.

El gasto en infraestructura en la nube compartida alcanzó los $16,8 mil millones en el trimestre, aumentando un 18,5% en comparación con el año anterior. Para todo el año 2022, el gasto en infraestructura en la nube compartida totalizó $61,5 mil millones, creciendo un 20,1% interanual. IDC espera ver una demanda continua y sólida de infraestructura en la nube compartida, que se espera que supere a la infraestructura no nube en gasto en 2023. El segmento de infraestructura en la nube dedicada creció un 11,5% interanual en el 4T22 hasta los $7,2 mil millones, y un 18,0% en 2022 hasta los $26,2 mil millones. Del total de infraestructura en la nube dedicada, el 45,5% se implementó en las instalaciones del cliente durante el trimestre y el 45,2% durante todo el año.

Para 2023, IDC pronostica un crecimiento del 6,9% en el gasto en infraestructura en la nube en comparación con 2022, alcanzando los $93,7 mil millones, una disminución significativa en comparación con el crecimiento anual del 19,4% en 2022. Se espera que la infraestructura no nube disminuya un 10,3% hasta los $59,8 mil millones. La infraestructura en la nube compartida debería crecer un 7,5% interanual hasta los $66,1 mil millones para todo el año, mientras que se espera que el gasto en infraestructura en la nube dedicada crezca un 5,4% hasta los $27,6 mil millones para todo el año. El pronóstico de crecimiento moderado refleja la expectativa de que el mercado enfrentará importantes vientos en contra macroeconómicos y una demanda reducida, siendo positivo en la nube debido al impulso de la modernización, enfoque en gastos operativos y el continuo crecimiento en la demanda de servicios digitales para consumidores, mientras que el gasto no nube se contrae a medida que los clientes empresariales se orientan hacia la preservación del capital.

IDC rastrea varias categorías de proveedores de servicios y cuánta infraestructura de cómputo y almacenamiento compran estos proveedores, incluida tanto la infraestructura en la nube como la no nube. La categoría de proveedores de servicios incluye proveedores de servicios en la nube, proveedores de servicios digitales, proveedores de servicios de comunicaciones y proveedores de servicios gestionados. En el 4T22, los proveedores de servicios en conjunto gastaron $24,1 mil millones en infraestructura de cómputo y almacenamiento, un 16,0% más que el año anterior. Este gasto representó el 56,3% del mercado total. Los no proveedores de servicios (por ejemplo, empresas, gobierno, etc.) aumentaron su gasto a una tasa menor, un 9,7% interanual. Para 2022, los proveedores de servicios gastaron $87,9 mil millones, un 18,0% más interanual, y representaron el 56,9% del gasto total en cómputo y almacenamiento para el año. Mientras tanto, los no proveedores de servicios crecieron un 15,4% hasta los $66,4 mil millones. IDC espera que el gasto en cómputo y almacenamiento por parte de los proveedores de servicios alcance los $92,3 mil millones en 2023, creciendo un 5,1% interanual.

En términos geográficos, el gasto interanual en infraestructura en la nube en el 4T22 aumentó en todas las regiones excepto en Europa Central y Oriental (CEE), que se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. El gasto en CEE disminuyó un 54,0% interanual. América Latina, Oriente Medio y África (MEA), Europa Occidental y Estados Unidos fueron las regiones que más crecieron, con un 38,6%, 38,0%, 25,5% y 21,8% interanual, respectivamente. Todas las demás regiones mostraron crecimiento en porcentajes de un solo dígito y en la adolescencia. Para 2022, CEE disminuyó un 39,7%, MEA creció al mayor ritmo con un 41,0% y todas las demás regiones crecieron en el rango del 10-30%. Para 2023, se espera que el gasto en infraestructura en la nube crezca en todas las regiones excepto en CEE y MEA, con China (RPC) creciendo un 19,8%. Todas las demás regiones (Asia/Pacífico (excluyendo Japón y China), Canadá, Japón, América Latina, Estados Unidos y Europa Occidental) se espera que publiquen un crecimiento anual en el rango del 0-10%.

A largo plazo, IDC predice que el gasto en infraestructura en la nube tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5% durante el período de pronóstico 2022-2027