El Congreso de EE.UU. interroga a Google sobre base “Sensorvault”

El cuerpo legislativo de los Estados Unidos indaga sobre una base de datos de Google, en funcionamiento desde 2009, con información de localización de usuarios de smartphones.

En una carta abierta remitida por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al CEO de Google, Sundar Pichai, se pregunta a la empresa sobre su base de datos Sensorvault, que sería utilizada regularmente por los organismos policiales y de seguridad de ese país. Sensorvault, que ha estado en funcionamiento desde 2009, proporciona a dichos organismos acceso a datos de localización tomados de cientos de millones de teléfonos inteligentes.

En la carta, remitida la semana pasada, el citado comité manifiesta a Google sus preocupaciones sobre la base de datos y la forma en que está siendo utilizada por las autoridades. “Le escribimos en relación con información preocupante sobre una base de datos masiva, que contendría información precisa sobre la ubicación de cientos de millones de consumidores”, indica la carta, según informa The New York Times. La publicación escribe que los funcionarios pueden obtener información de todos los dispositivos que se encuentran cerca de un lugar determinado, en particular escenas de crimenes.

“La información recibida indica que Google rastrea y almacena información precisa sobre la ubicación de un gran volumen de consumidores, incluyendo parcialmente a todos los consumidores con un dispositivo Android, en algunos casos almacenando información que se remonta a 2009. Cuando se tienen en cuenta estas capacidades, las ramificaciones potenciales para la privacidad del consumidor son de gran alcance y preocupantes”.

Los legisladores manifiestan interés por “conocer los fines para los que Google mantiene la base de datos de Sensorvault y hasta qué punto Google comparte con terceros información precisa sobre la ubicación de usuarios, contenida en esta base de datos”.

En la carta, los legisladores hacen diez preguntas a Google sobre la herramienta:

— ¿Qué información almacena Google en la base de datos de Sensorvault, por qué y cómo la utiliza?

— ¿Qué filial y subsidiarias de Alphabet tienen acceso a esta base de datos?

— ¿Mantiene Google alguna otra base de datos sobre la información de ubicación de los usuarios y, en caso afirmativo, en qué se diferencia de Sensorvault?

— ¿Quién dentro de Google puede acceder a la base de datos de Sensorvault y cuáles son sus funciones?

— ¿Cuáles son las fuentes a partir de las cuales Google recopila la información contenida en la base de datos de Sensorvault?

— ¿Pueden los usuarios optar por permitir o impedir que Google recopile información almacenada en la base de datos de Sensorvault?

— ¿Cuál es la política de retención de Google con respecto a la información que la empresa recopila sobre sus clientes?

— ¿Comparte, vende o divulga Google información sobre la ubicación de los clientes con terceros que no sean organismos encargados de la aplicación de la ley?

Ilustración (c) panumas nikhomkhai vía Shutterstock

