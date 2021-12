El 85% de los responsables de IT de las empresas españolas cuentan con una estrategia de datos

Cloudera, la empresa de la Enterprise Data Cloud, ha anunciado hoy los resultados de su informe de investigación global, realizado en colaboración con la empresa de investigación de mercado, Vanson Bourne. El estudio examina la correlación entre la madurez de la estrategia de datos empresariales de una organización (definida como una estrategia holística, integrada y en toda la compañía en todas las líneas de negocio) y su rendimiento empresarial. También analiza el impacto que la pandemia actual de la COVID-19 y sus incertidumbres está generando en las empresas.

España a la cabeza en estrategia de datos

El estudio destaca la buena salud de las empresas españolas en comparación con el resto de EMEA en materia tecnológica. De este modo, las organizaciones de nuestro país están por encima de la media en enriquecimiento del dato, es decir, en procesamiento, agregación y gestión de la canalización de datos (64% frente a 60%) y en el uso de análisis predictivo basado en Inteligencia Artificial y Machine Learning en el ciclo de vida del dato (62% frente a 54%).

Preguntadas por los métodos y herramientas analíticos que utiliza la organización, los responsables de IT de las empresas españolas están por encima de la media de EMEA en el uso de Business Intelligence (el 53% de los responsables de IT frente a 49%). Asimismo, es destacable que hay más responsables de IT de empresas españolas con estrategias de datos empresariales que del resto de países de la región (el 85% de los responsables de IT frente al 83%). También resalta, la capacidad de las compañías de nuestro país de visualizar el valor de entregar información en tiempo real (una combinación de muy valiosa y extremadamente valiosa del 95% frente al 83%).

Los datos al servicio de la productividad

La investigación destaca que las organizaciones a nivel global con estrategias de datos empresariales maduras implementadas durante al menos doce meses obtienen un mayor incremento de las ganancias de un 5,97%. Para los responsables de la toma de decisiones empresariales (SDM), el 96% aseguró que la forma en la que se manejan y gestionan los datos ha tenido un impacto positivo en el desempeño de sus organizaciones, y cerca de dos tercios (64%) obtuvieron niveles más altos de resiliencia con la presencia de una estrategia de datos madura. Tanto los SDM como los responsables de la toma de decisiones de TI (ITDM) comparten puntos de vista similares, reconociendo los datos como un recurso comercial estratégico, si bien ambos colectivos tienen opiniones diferentes sobre los procesos operativos y su implementación.

“La presencia de estrategias de datos empresariales maduras, optimizadas para entornos híbridos y de múltiples nubes, genera mejores resultados comerciales”, apuntó Romain Picard, vicepresidente de EMEA de Cloudera. “Las empresas ven los datos como un activo esencial no solo para dar sentido al cambio constante y la agitación del mundo híbrido actual, sino también para ayudar a prepararse para lo que viene después”.

Los desafíos del ciclo de vida de los datos obstaculizan la innovación

La visibilidad sigue siendo un asunto fundamental para las organizaciones, ya que cerca de nueve de cada diez (89%) responsables aseguran que el gobierno centralizado y seguro y el cumplimiento durante todo el ciclo de vida son valiosos para el manejo y la administración de los datos. Solo el doce por ciento (12%) de los ITDM encuestados afirman que su organización interactúa en todas las etapas del proceso del ciclo de vida de los datos, algo inmensamente útil para ayudar a las organizaciones a implantar una estrategia de datos empresariales. Sin un control y una visibilidad completos de todos los aspectos de los datos, las organizaciones carecerán de las capacidades clave necesarias para impulsar la innovación.

Las estrategias efectivas de datos empresariales siguen siendo clave

Las organizaciones son conocedoras del valor de las estrategias de datos empresariales, pero están luchando por hacerlas efectivas. Las empresas que emplearon estrategias de datos empresariales durante más de un año aseguraron que eran muy efectivas (63%), junto con un mayor aumento de las ganancias. Casi todos los ITDM (91%) cuyas organizaciones cuentan con una estrategia de datos empresariales están de acuerdo en que su estrategia actual es clave para la resiliencia de su negocio. Los SDM encuestados acarrean un promedio de 384,962 dólares perdidos anualmente debido a oportunidades desperdiciadas que involucran datos, y la industria de las telecomunicaciones cuenta con la pérdida promedio anual más alta, un total de 6,617,348 dólares.

El futuro es híbrido

El informe anticipa un cambio en lo que respecta a la nube híbrida en los próximos dieciocho meses. Dado que tanto los SDM como los ITDM afirman que el 43,07% de sus empleados continuará trabajando de forma remota durante el próximo año, las organizaciones están invirtiendo en infraestructura para soportar entornos de trabajo híbridos. La mayoría (79%) de las organizaciones de ITDM pretenden alojar sus datos y análisis de rendimiento en arquitecturas híbridas. Entre las opciones de cloud, la nube múltiple surgió como la opción favorita, con el 44% de los ITDM indicando su preferencia por arquitecturas de nube múltiple durante los próximos dieciocho meses. Con la nube de datos híbrida, las organizaciones pueden acceder a los datos y analizarlos de forma rápida y sencilla para tomar decisiones más inteligentes basadas en datos con el objetivo de satisfacer de manera eficaz las demandas del clima empresarial hipercompetitivo actual.

El acceso y la administración de datos procedentes de múltiples fuentes y ubicaciones brindará a las organizaciones el control y la flexibilidad de contar con una plantilla híbrida y, al mismo tiempo, seguir funcionando como de costumbre. Casi todos los SDM (92%) creen que dar sentido a todos los datos en arquitecturas híbridas, multinube y locales es o sería valioso. Este hallazgo refleja los sentimientos de la mayoría de los ITDM (90%), que afirman que la gestión de datos con al menos algo de capacidad en la nube es una prioridad para su organización. Una mayoría similar (89%) cree que las organizaciones que implementen una arquitectura híbrida como parte de su estrategia de datos obtendrán una ventaja competitiva.

Los datos impulsan el éxito más allá de los beneficios

La utilización de datos y análisis puede generar más beneficios que aumentar los márgenes de beneficio u obtener una ventaja competitiva. La mayoría de las organizaciones reconocen el vínculo vital entre las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y el éxito organizacional. La investigación descubrió que la recopilación y el análisis de datos contribuyen al éxito de las iniciativas DEI. Casi todos los ITDM (96%) y SDM (95%) creen que los datos y el análisis son importantes para garantizar iniciativas DEI exitosas y efectivas, y el 95% de los ITDM y SDM están de acuerdo en que las iniciativas DEI contribuyen al éxito organizacional. Las empresas que cuentan con estrategias de datos empresariales eficaces están en mejores condiciones de utilizar datos y análisis para comparar y evaluar los programas de diversidad de los empleados. Con una mayor visibilidad sobre la diversidad dentro de las organizaciones, se obtiene una mejor toma de decisiones, una mayor innovación y un mayor compromiso en el lugar de trabajo.

Para obtener más información sobre el “Informe de madurez de datos empresariales de Cloudera: identificación del impacto comercial de una estrategia de datos empresariales”, visita: https://www.cloudera.com/campaign/enterprise-data-maturity-research-report.html

Metodología

Vanson Bourne realizó la encuesta online y vía telefónica entre julio y septiembre de 2021, entrevistando a 3.150 personas que ocupan puestos de alto nivel ejecutivo, de alta dirección o dirección media de grandes organizaciones (aquellas que cuentan con 1.000 o más empleados) en los sectores público y privado. Los encuestados procedían de los siguientes quince mercados: Alemania, Australia, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Singapur, Sudáfrica, , y Reino Unido. Todas las entrevistas se realizaron mediante un riguroso proceso de selección de varios niveles para garantizar que solo los candidatos adecuados tuvieran la oportunidad de participar.

Además, Vanson Bourne utilizó una serie de preguntas y puntuaciones para compilar un “Modelo de madurez de nube de datos empresariales” con el objetivo de evaluar la madurez de los encuestados en lo que respecta a sus capacidades actuales y el manejo de datos y análisis. Según los resultados, la organización del encuestado se clasificó como líder digital, adoptante digital, evaluador digital o rezagada digital. Las preguntas que contribuyen a este modelo se centran en el uso actual de datos y análisis, las partes que defienden el uso de datos y análisis, la medida en que se utilizan los datos en todos los procesos, la presencia de estrategias de datos empresariales y la medida en que las capacidades han alcanzado Enterprise Data Cloud.