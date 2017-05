Dell EMC anuncia una nueva plataforma cloud para Microsoft Azure Stack

La nueva plataforma ayuda a las organizaciones a estandarizar el ecosistema Microsoft Azure a fin de acelerar su transformación digital mediante la entrega automatizada de servicios de TI para aplicaciones tradicionales y nativas de la nube.

Dell EMC anuncia Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, una nueva plataforma llave en mano de cloud híbrida que ofrece una ruta sencilla y rápida para la implementación y mantenimiento de una nube híbrida basada en Microsoft Azure Stack. La nueva plataforma ayuda a las organizaciones a estandarizar el ecosistema Microsoft Azure a fin de acelerar su transformación digital mediante la entrega automatizada de servicios de TI para aplicaciones tradicionales y nativas de la nube. Como resultado, las organizaciones pueden trabajar mejor con sus clientes, reducir el time-to-market de nuevos servicios y liberar recursos para concentrarse en agregar valor al negocio.

“La nube no es un lugar sino una forma de operar, y la adopción de un modelo híbrido se ha convertido en el enfoque más apropiado”, dice Peter Cutts, vicepresidente senior de Hybrid Cloud Platforms en Dell EMC. “Haciendo que las plataformas de nube híbrida sean sencillas y llave en mano, se permite a los negocios desarrollar y desplegar con rapidez nuevas aplicaciones, optimizar recursos, controlar costes y entregar las mejores experiencias a los clientes”.

La nueva plataforma Dell EMC Cloud para Microsoft Azure Stack combina el liderazgo mundial de Dell EMC en infraestructura cloud con su larga historia de colaboración con Microsoft, que incluye el lanzamiento de la primera nube híbrida basada en Microsoft de la industria en octubre de 2015. Según IDC, Dell EMC ocupó la primera posición en el mercado mundial de infraestructura cloud en 2016, con unos ingresos de 5.700 millones de dólares y un 17,6% de cuota de mercado.1

La nueva propuesta viene a complementar las plataformas llave en mano Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, presentada hace más de tres años, y Dell EMC Native Hybrid Cloud, que integran hardware, software y automatización para simplificar la entrega de servicios de TI y reducir el time-to-market de todas las organizaciones.

Una experiencia consistente para nubes públicas y privadas on-premises

La interoperabilidad entre los recursos de la nube pública y de la privada se ha convertido en un requisito fundamental para las infraestructuras de TI de gran parte de las organizaciones. La solución llave en mano Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack proporciona una experiencia consistente a través de la nube pública de Azure y la privada con Azure Stack. Está diseñada con los servidores líderes Dell EMC PowerEdge y con Dell EMC Networking. Como Plataforma Cloud Híbrida, está construida, sostenida y soportada como una plataforma única con una pila llave en mano.

Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack ofrece una verdadera nube híbrida que acelera el desarrollo y la implementación de aplicaciones, proporcionando una capa de programación consistente entre Azure y Azure Stack. Como resultado, las organizaciones pueden acceder, crear y compartir servicios de aplicaciones cloud y tradicionales de forma rentable y segura en Azure y Azure Stack, a fin de garantizar los resultados del negocio sin sacrificar la seguridad, la protección, la calidad del servicio y la disponibilidad.

La integración con las mejores tecnologías de copia de seguridad y cifrado de Dell EMC proporcionan una manera sólida de proteger y asegurar los datos, tanto en los entornos públicos de Azure como en los on premises. Además, se extenderá la adopción de Pivotal Cloud Foundry para Azure a Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, permitiendo la entrega de modelos híbridos con servicios consistentes, APIs y modelos de consumo tanto para on como para off premises.