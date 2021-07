¿Cuáles son los principales impactos de la tecnología en las empresas mineras?

A raíz de los grandes avances tecnológicos de los últimos años, las empresas de todos los sectores están reconsiderando cómo promueven las dinámicas de trabajo, de comunicación organizacional y cuáles son las mejores herramientas para optimizar los procesos. Estas mejoras refuerzan la búsqueda de más productividad, gestión del tiempo, seguridad de los datos y la información en las empresas.

Un ejemplo de esto es lo que ya ocurre en el sector de la minería. Para superar los factores naturales, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias y adoptar tecnologías para garantizar la productividad, sin mencionar las constantes presiones de la sociedad, que fueron generadas a partir de la conciencia ambiental colectiva. En este sentido, comprendo que la tecnología ha desempeñado un papel fundamental al ofrecer soluciones capaces de superar los desafíos del suelo y los problemas ecológicos que eran causados por la extracción de minerales, posibilitando el avance de las operaciones.

Basta pensar que en el pasado necesitábamos a muchas personas en las minas para desempeñar todas las funciones necesarias para ese trabajo y garantizar así la eficiencia. Pero, a pesar de generar empleos en varias localidades, la seguridad no estaba garantizada y los accidentes eran frecuentes.

La conectividad en la minería: desde la mejora de la comunicación hasta la seguridad de los empleados

A medida que pasan los años, las minas tienden a ser más profundas, lo que dificulta el acceso y hace que la operación sea más cara para las empresas. Y, cuando la operación se realiza con vehículos convencionales, los costos son aún mayores, el tiempo es prolongado y la seguridad de los colaboradores puede ser comprometida, por no hablar de la baja conectividad que enfrentan los integrantes del equipo de trabajo. En este contexto, el uso de vehículos autónomos, sistemas de perforación automatizados, drones y soluciones de integración tecnológica puede ayudar a resolver las dificultades que se plantean desde hace tiempo. La digitalización y la mejora de la conectividad con ofertas de LTE privado y 5G en estos espacios geográficamente difíciles garantizan que los problemas adversos puedan resolverse con rapidez y eficacia.

Según el informe del We Forum al que tuve acceso, las máquinas autónomas serán habituales en 2025, incluso se utilizarán las 24 horas del día durante toda la semana, lo que promete impulsar altos niveles de productividad y añadir 56 mil millones de dólares a las empresas. Estos datos demuestran que las tecnologías de automatización y la inteligencia artificial (IA) contribuyen efectivamente a estos avances en el entorno empresarial, independientemente de la dificultad del trabajo.

En América Latina, el LTE privado, también conocido como 4G privado, es una de las soluciones que se pueden implementar en las empresas mineras para hacer más accesible la conectividad y permitir la comunicación durante las operaciones. El diferencial de esta solución es que las empresas mineras pueden invertir en una red 4G dedicada, sin necesidad de contratar a un operador que proporcione la señal. Con el uso de esa tecnología, veo que es posible construir una dinámica de comunicación para que los procesos sean realizados de forma más eficiente, permitiendo la comunicación con las personas que no están trabajando en las minas y la conexión con el resto del mundo en un solo clic con soluciones Push to Talk o Push to Video. Los beneficios para las empresas son numerosos, y van desde el uso de una red única para todas las aplicaciones (voz, datos, vídeo, IoT) a un alto nivel de seguridad, pasando por servicios y aplicaciones de valor agregado con una amplia gama de dispositivos que pueden ser suministrados a través de una larga cobertura con decenas de kilómetros.

Entiendo que las soluciones de IoT vienen con un propósito mucho mayor que el de estrechar la conectividad y la comunicación en estos lugares, como en el caso de las empresas mineras de carbón. Ocurre, que cuando se despliega en estos sitios, el IoT puede ayudar a reducir los riesgos durante el procesamiento de las mezclas de carbón, controlar la zona de descarga de estas minas y eliminar los posibles errores causados por fallas humanas, lo que reduce los costos del proceso y del servicio y aumenta la calidad de los productos. Además, hoy en día existen tecnologías que pueden salvar vidas y proteger el patrimonio de las empresas en algo que puede pasar desapercibido a los ojos humanos aparte de garantizar que el área de OT (Operation Technology), no pase a ser la pesadilla del IoT, debido a ataques cibernéticos.

Una vez que las empresas digitalizan sus operaciones, además de reducir los costos, están contribuyendo a la seguridad de la vida de los trabajadores. En Sudáfrica, por ejemplo, la excavación profunda aumentó las tasas de mortalidad en 2016, según un informe. Así que la digitalización de la dinámica de trabajo en la industria es ya esencial.

Por otro lado, hay varias regulaciones medioambientales, mucho más estrictas, y me doy cuenta de que las tecnologías son medios facilitadores para el desarrollo de soluciones más ecológicas para la cadena de valor. Así, las empresas consiguen adecuarse mejor a las nuevas reglas y, también, introducir las políticas de responsabilidad socioambiental.

A través de las innovaciones tecnológicas, se estima que para 2025 a nivel mundial, se pueden salvar mil vidas y 44 mil personas no resultarán heridas durante las operaciones mineras, lo que ya considero como una justificación muy plausible para las actualizaciones necesarias en la industria minera. Además, por si no fuera suficiente, puedo mencionar que la utilización de sensores inteligentes tiende a generar 34 mil millones de dólares en valor para el sector, debido a que facilita el mantenimiento y el uso de los equipos, disminuyendo fallas y reduciendo el tiempo de inactividad.

Por Max Carvalho, director de Soluciones para América Latina de Orange Business Services