Conferencia | Cómo conectar digitalmente a la otra mitad de América Latina

Un 46% de la población no tiene acceso a los servicios derivados de la conectividad digital, tales como telemedicina, teleducación, gobierno en línea, banca electrónica, entre otros.

La situación de la economía digital en ALC será debatida el próximo 26 de abril en la Conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina convocada por CAF en el Hotel Alvear Icon Buenos Aires, Argentina.

América Latina y el Caribe (ALC), como región, enfrenta el desafío de expandir su ecosistema digital para situarse en un estadio de desarrollo avanzado y alcanzar mayores tasas de productividad. Para lograrlo, debe aumentar la tasa de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones que soporte un verdadero proceso de transformación digital en las economías de la región.

A pesar del avance en la cobertura de internet en ALC en los últimos años, 288 millones de personas aún no tienen acceso a este servicio. Esta cifra implica que el 46% de la población no tiene acceso a los servicios derivados de la conectividad digital, tales como telemedicina, teleducación, gobierno en línea, banca electrónica, entre otros. En términos de capacidad y calidad de las redes, los desafíos siguen siendo importantes. Sólo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales a internet móvil no superan el 35%. La brecha de acceso también tiene una expresión a nivel de los hogares de bajos ingresos y zonas rurales donde persisten asimetrías importantes en la cobertura y asequibilidad a los servicios digitales.

De acuerdo con el Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, este fenómeno estaría afectando la productividad de las empresas, si se tiene en cuenta que la región tiene un índice de digitalización de la producción 24% más bajo que la OCDE, región que llega a exportar 10 veces más servicios TIC que ALC. Lo anterior, con el agravante que la región no ha logrado alcanzar economías de escala, para explotar el desarrollo digital al interior de los bloques de integración regional y de comercio. La ausencia de un mercado digital integrado, y de alcance regional, implica que cerca del 63% del tráfico de internet de la región necesite interconectarse en Estados Unidos, encareciendo los costos de acceso a internet para hogares, gobiernos y empresas.

Con el propósito de reducir esta brecha, CAF otorgó USD 50 millones al Estado mexicano para el diseño, instalación, despliegue, operación, mantenimiento y actualización de una red compartida de telecomunicaciones, así como la comercialización del servicio mayorista de telecomunicaciones a través de dicha red. “De esta manera apoyamos el desarrollo del sector telecomunicaciones en México, mediante un modelo innovador de servicios mayoristas de telecomunicaciones móviles. Esto ayudará al país a mejorar sus índices económicos y sociales de tal forma que pueda cumplir con los requisitos de la OCDE, en materia de competencia en el sector”, explicó Mauricio Agudelo, especialista senior de CAF en Telecomunicaciones, Medios y Tecnologías Digitales. El Proyecto será ejecutado por Altán Redes y será administrado por la Corporación Financiera Internacional.

Este y otros proyectos que buscan cerrar la brecha digital en ALC serán debatidos el próximo 26 de abril, en la Conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina convocada por CAF; donde habrá un panel dedicado a la economía digital, el cual será presentado por Andrés Ibarra, ministro de Modernización del Estado de Argentina y Raúl Katz, presidente de Telecom Advisory Services LLC; participarán Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) y ex viceministro de Telecomunicaciones de Chile; Sebastián Cabello, director para América Latina de GSMA; Andrea Folgueiras, CTO de Telefónica para América Latina; y David Ocampos Negreiros, ministro secretario ejecutivo de SENATICs en Paraguay; y será moderado por Mauricio Agudelo. El programa completo del evento y el registro para asistir de forma gratuita lo puede realizar aquí.