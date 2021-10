Cómo gestionar múltiples nubes en la empresa

El multicloud está ganando impulso rápidamente, dando lugar a la resiliencia, la agilidad y la escalabilidad del negocio, en parte debido a las lecciones aprendidas durante la pandemia en la que la nube permitió que las organizaciones permanezcan operativas. Desafortunadamente, no todas las empresas están completamente preparadas para implementar hojas de ruta en la nube y lidiar con sus complejidades ocultas.

Para 2022, más del 90% de las compañías en todo el mundo dependerán de una combinación de nubes privadas dedicadas/on-premise, múltiples nubes públicas y plataformas heredadas para satisfacer sus necesidades de infraestructura, según datos de IDC. Todos persiguen el sueño de una mayor agilidad, resistencia y flexibilidad.

Un informe reciente destacó el hecho de que las empresas están adoptando rápidamente la multinube porque ven que cada proveedor ofrece fortalezas específicas relacionadas con soluciones verticales, precios, etc.

Esta alternativa promete importantes oportunidades para optimizar tanto los costos como el rendimiento al permitir que las empresas seleccionen los mejores servicios para sus necesidades comerciales. Sin embargo, adoptar multicloud no es tan sencillo como parece. Las organizaciones que invierten en esta tecnología a menudo pueden perder visibilidad del alcance de sus infraestructuras y aplicaciones. Como resultado, se encuentran rápidamente con problemas importantes relacionados con el gasto, la expansión y la seguridad de la nube, así como con los desafíos relacionados con las habilidades.

Hacer frente a la complejidad

Sin duda, existen considerables beneficios comerciales que se pueden lograr con una implementación de múltiples nubes. El enfoque puede ayudar a las empresas a aumentar el rendimiento, ahorrar costos y obtener una ventaja competitiva significativa. Pero es imperativo tener una estrategia y herramientas sólidas para brindar visibilidad en un estado dinámico o se puede terminar perdiendo el control junto con los beneficios. Gartner sugiere desarrollar la estrategia en la nube planificando y reuniendo los ingredientes como se haría para preparar una buena comida. Esto incluye identificar qué servicios en la nube se adaptan a tareas particulares, comprender los modelos de precios y describir los roles y responsabilidades de seguridad. Esta es una visualización perfecta.

Ninguna estrategia única se adapta a todos

No existe un molde ya que cada empresa es diferente. Para desarrollar una plan multinube eficaz, se debe trabajar con las partes interesadas de toda la organización para comprender las necesidades, los objetivos y las oportunidades comerciales. Luego, éstas se pueden vincular a la aplicación, a los datos y a las capacidades operativas correctas en la nube. De esta manera, las empresas garantizar que las plataformas y tecnologías de los proveedores del cloud se alinean con los requisitos actuales y futuros. También les ayuda a evaluar cuánta reestructuración o personalización de las aplicaciones puede ser necesaria.

Este también es el momento de analizar los requisitos y obligaciones específicas con respecto a los datos,lo que permitirá buscar proveedores que brinden control sobre la jurisdicción en la que los almacenan, procesan y administran.

La importancia de FinOps

A medida que crecen las propiedades en la nube, la administración de costos se vuelve crucial. Aquí es donde entra en juego la gestión financiera en la nube o FinOps. Se trata de una combinación de soluciones, mejores prácticas y cambio cultural diseñado para permitir que las empresas comprendan su gasto y administren mejor los presupuestos y recursos. Sin embargo, éstas tienen un largo camino por recorrer para optimizar sus costos. Según un informe reciente de FinOps Foundation, casi la mitad de los encuestados tenían poca o ninguna automatización en la gestión del gasto en la nube. Este es uno de los principios básicos de FinOps.

Integrando la seguridad

Una estrategia de nube ineficaz puede conducir a la falta de conocimiento en todo el estado de multinube, lo que abre enormes vulnerabilidades. Por lo tanto, es fundamental que la seguridad este profundamente integrada con las plataformas en la nube como parte de la estrategia. Esto significa elegir herramientas de seguridad diseñadas específicamente para un entorno de estas características y proporcionar una visibilidad perfecta de 360º.

Entendiendo cómo adaptar el ecosistema multicloud

Cambiar o llevar todo a las nubes no siempre es la mejor opción. Se debe customizar cuidadosamente el uso del cloud a las necesidades comerciales. Un plan multicloud no funciona para todas las cargas de trabajo y no todos los proveedores son iguales. Es importante elegir qué cargas de trabajo se adaptarán a las fortalezas de cada proveedor en la propia cartera de servicios. Este es el camino para cosechar las recompensas más significativas.

Trabajar con expertos del sector

Contar con el equipo adecuado es fundamental, especialmente cuando se trata de implementar y desarrollar aplicaciones nativas de la nube. Un entorno de este tipo, por su propia naturaleza, es complejo y se necesitan personas que comprendan sus estructuras. Dada la escasez de profesionales en el área, sería imprudente no considerar una evaluación de la brecha de habilidades como parte de su estrategia multicloud. Una forma de superar este desafío es asociarse con un proveedor de servicios administrados en la nube confiable y con experiencia, que ayude a implementar un plan de trabajo de extremo a extremo desde el inicio hasta la finalización y con una gestión continua.

La adopción del cloud es un proyecto en curso

Ahora puede ser el mejor timing para revisar su estrategia de nube. Con el surgimiento constante de nuevas tecnologías y opciones para todo tipo de empresas, los pioneros son los que revisan sus tácticas estratégicas para manejar una economía digital impredecible.

Por Glenda Brady, vicepresidente de Ventas y Marketing para Europa de Orange Business Services