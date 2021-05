Colonial Pipeline confirma que pagó 4,4 millones de dólares de rescate

“Admito que no me sent铆 a gusto al ver que el dinero sal铆a por la puerta hacia gente como 茅sta”, dijo el CEO de la compa帽铆a.

Colonial Pipeline, operador del mayor oleoducto de combustible de Estados Unidos, confirm贸 el mi茅rcoles haber pagado 4,4 millones de d贸lares a una banda de delincuentes que vulner贸 sus sistemas inform谩ticos. Tras conocer el ataque del ransomware del 7 de mayo, la empresa desconect贸 su sistema de oleoductos y tom贸 la decisi贸n de pagar el rescate para restablecerlo de forma r谩pida y segura,

Joseph Blount, CEO de Colonial Pipeline, dijo al Wall Street Journal que autoriz贸 el pago porque la empresa no conoc铆a el alcance de los da帽os y no estaba segura de cu谩nto tiempo llevar铆a restablecer los sistemas del oleoducto. “S茅 que es una decisi贸n muy controvertida. No la tom茅 a la ligera. Admito que no me sent铆 a gusto viendo c贸mo el dinero sal铆a por la puerta hacia gente como esta”, dijo Blount. “Sin embargo, fue lo correcto para el pa铆s”, a帽adi贸.

Blount dijo que Colonial pag贸 el rescate en consulta con expertos que trataron previamente con el grupo responsable de los ataques, DarkSide, que alquila su ransomware a terceros para que lleven a cabo los ataques.

Blount declar贸 al Wall Street Journal que el ataque se descubri贸 sobre las 5.30 horas del 7 de mayo. Seg煤n Blount, Colonial tard贸 aproximadamente una hora en cerrar la red de distribuci贸n, que tiene 260 puntos de entrega en 13 estados y Washington DC. Esto ayud贸 a evitar que la infecci贸n pudiera propagarse hacia los controles operativos del oleoducto.

Seg煤n la empresa de monitorizaci贸n de criptomonedas Elliptic, se pag贸 un rescate de 75 Bitcoin el d铆a despu茅s de que los delincuentes bloquearan la red corporativa de Colonial. “Esta decisi贸n en ning煤n caso se tom贸 a la ligera, pero deb铆a tomarse. Decenas de millones de estadounidenses conf铆an en Colonial: hospitales, servicios m茅dicos de emergencia, cuerpos de seguridad, bomberos, aeropuertos, camioneros y el p煤blico viajero”, dijo un portavoz de la empresa.