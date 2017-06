Blockchain podría ser el Santo Grial de la industria aeronáutica

La industria aeronáutica bloqueará componentes fraudulentos mediante blockchain.

Los fabricantes de aviones necesitan contar con conocimientos exhaustivos e irrefutables sobre el historial de los componentes de las aeronaves. Un sistema basado en Blockchain , que vincula a todas las empresas participantes en el proceso, podría impedir la utilización de componentes fraudulentos.

El tren de aterrizaje de los aviones, por poner un ejemplo, consiste de un gran número de componentes que deben ser fabricados, instalados y ocasionalmente reparados o sustituidos. En la vida útil del tren de aterrizaje es necesario documentar todas las empresas que de una u otra forma han estado relacionadas con tales procesos. El problema ha sido hasta ahora no contar con un sistema que proporcione una visión de conjunto, irrefutable, sobre el origen y ciclo de vida de cada uno de los componentes. La industria aeronáutica se dispone a solucionar esta situación utilizando la tecnología blockchain, escribe la publicación sueca Ny Teknik con base en una entrevista a Bas de Vos, director de la división de investigación científica de IF, proveedor de sistemas ERP para la industria aeronáutica de Suecia.

“La industria aeronáutica es altamente compleja y los aviones tienen un gran número de componentes”, dijo de Vos, quien luego hizo una pregunta retórica: “¿es posible estar siempre seguros de que un componente ha sido fabricado por Boeing, o se trata de una copia barata, de fabricación china?”. A juicio del experto, el santo grial de la industria aeronáutica es un sistema que proporcione documentación irrefutable sobre cada uno de los componentes.

IF ha iniciado un proyecto que estudiará el potencial de Blockchain en la industria aeronáutica. No se trata de la primera iniciativa de este tipo. Recientemente, Lufthansa presentó su proyecto BC4A (Blockchain for Aviation, o Blockchain para la Aviación), cuya idea es agrupar fabricantes de aviones, desarrolladores de software, autoridades y otras organizaciones interesadas, en torno a una iniciativa multidisciplinaria.

“Actualmente, la mayoría de los sistemas de TI funcionan en silos separados. No hay una forma expedita en que, por ejemplo, Boeing pueda acceder a los sistemas utilizados por KLM. La documentación disponible suele consistir de papeles, y es insuficiente”, comentó Bas de Vos.

La tecnología blockchain podría garantizar la seguridad y confiabilidad de las transacciones, evitando todo tipo de interferencia o modificaciones por parte de terceros. La tecnología es adecuada para la trazabilidad de productos o flujos financieros. Una vez que las informaciones han sido incorporadas a un bloque, éste adquiere carácter permanente y no puede ser removido ni modificado sin que concurran condiciones previamente definidas. Esto implica, básicamente, que para agregar un nuevo bloque a la cadena es necesario el consenso de los participantes, otorgado mediante un algoritmo. Todos los participantes en el proceso de blockchain reciben una copia, que sólo puede ser modificada mediante dicho consenso.

De Vos confía en que el proyecto derivará en un sistema estandarizado, que vinculará a todas las organizaciones participantes en la industria aeronáutica. “Tendremos entonces visibilidad compartida de la verdad de cada componente, desde el comienzo hasta el fin. Será una visibilidad en la que podremos confiar, y que resultará en gastos reducidos y mayores márgenes de ganancia. A la vez, resultará en menos aviones con vuelos suspendidos por decisión de las autoridades”, finalizó señalando el experto.