ARGENTINA | CCU presenta una solución digital innovadora para potenciar el rubro gastronómico en esta nueva normalidad

Frente al contexto que afect贸 seriamente al rubro gastron贸mico en los 煤ltimos meses y la reapertura paulatina de algunos espacios, el sector – acompa帽ado de las marcas – adopt贸 nuevas medidas y disposiciones que aseguren el cumplimiento de protocolos para que estos establecimientos puedan desarrollar sus operaciones de una manera segura y responsable.

CCU Argentina, la compa帽铆a que elabora marcas como Heineken, Imperial, Schneider y Sidra 1888, entre otras, junto a Toteat, el software que permite la administraci贸n y gerenciamiento de bares y restaurantes, presentaron Bar QR, una soluci贸n integral que potencia el desarrollo de las actividades del rubro. Este servicio, para resolver de forma eficiente y r谩pida los requerimientos de los clientes, buscar谩 tener un alcance de m谩s de 10.000 clientes en todo el pa铆s.

TODO EN UNO

A partir del escaneo de un c贸digo QR, el usuario accede a la plataforma, sin necesidad de descargar una app, ya que se trata de una operaci贸n 100% online. Los consumidores podr谩n gestionar sus pedidos mediante un men煤 digitalizado, y como diferencial, reservar mesas con anticipaci贸n, cargar los pedidos al carrito, y dividir la cuenta entre varios comensales, con la posibilidad de abonar en efectivo, o a trav茅s de medios electr贸nicos.

鈥淓n CCU nos pusimos a trabajar muy de cerca con nuestros clientes para resolver problemas que antes no exist铆an, lo que nos llev贸 a impulsar nuevas oportunidades de innovaci贸n dentro del canal, accediendo a informaci贸n muy valiosa que pudimos tomar y traducir en una soluci贸n, posicion谩ndonos dentro de la misma. Tal es as铆 que ya nos est谩n contactando de otros mercados de CCU para poder transmitirles nuestra experiencia para que puedan sumarse a esta iniciativa. Es muy gratificante enterarse de estas cosas, m谩s all谩 de que no est茅n relacionadas con el core del negocio鈥, sostuvo Marcos Coll Areco, Gerente Nacional de On Premise en CCU.

Por su lado, Joaqu铆n Irarraz谩val, quien lider贸 el proyecto dentro de la compa帽铆a, agreg贸: 鈥Bar QR representa un gran beneficio para consumidores, pero tambi茅n para los due帽os de los locales gastron贸micos, ya que digitaliza el negocio y adapta el servicio al nuevo contexto鈥.As铆, en tiempos donde es necesario respetar y mantener el distanciamiento social, este servicio llega para potenciar la experiencia del consumidor y ofrecer una soluci贸n concreta a bares y restaurantes, adaptados al nuevo contexto. Para conocer m谩s acerca de Bar QR ingresar en www.barqr.com.ar, y @ccu.argentina.