Análisis | Oportunidades del sector TI para 2018

Red Hat presenta un análisis con 12 oportunidades que las empresas deben tener en cuenta en los próximos meses si desean desarrollar una estrategia empresarial donde la tecnología sea el elemento principal de los procesos.

1. Machine learning e Inteligencia Artificial

“El rápido crecimiento en el machine learning (aprendizaje automático) continuará a medida que las empresas se esfuerzan por obtener el mayor valor comercial y la ventaja competitiva de sus datos. A medida que el marchine learning se popularice, veremos un número creciente de mercados de datos a medida que los diferentes equipos interpreten los datos del data lake de forma diferente y generen nuevos datos desde esa perspectiva”, asegura Kim Palko, Principal Product Manager, Red Hat JBoss Middleware.

“En el espacio de la inteligencia artificial y el machine learning, en 2018 veremos el surgimiento de las aplicaciones inteligente. Una sorpresa del 2017 ha sido la constatación de que, si bien estas aplicaciones están comenzando a ser más habituales, en realidad ya están entre nosotros y solo van a seguir aumentando su presencia en nuestros procesos de trabajo. También en 2018 habrá una adopción empresarial generalizada de un flujo de trabajo estándar para la desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Esto continuará impulsando las aplicaciones habilitadas para IA hacia modelos dominantes”, añade Matthew Farrellee, Emerging Technology & Strategy, CTO Office de Red Hat.

2. Bases de Datos

“Habrá un enfoque renovado en cuanto a la seguridad de los datos, particularmente en la nube pública, impulsado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). A medida que el volumen de datos continúa aumentando, estimulados en parte por los datos generados por el Internet de las cosas, las empresas continuarán trasladando más datos a la nube para aprovechar los beneficios de la escalabilidad, la recuperación ante desastres, la flexibilidad, etc., y este movimiento requerirá más garantías de seguridad”, indica Kim Palko, Principal Product Manager de Red Hat JBoss Middleware.

3. DevOps

“Después de años de publicidad y cobertura positiva, veremos una serie de ejemplos de alto perfil de “fallos DevOps” que tendrán dos efectos paralelos. En algunas organizaciones, habrá un enfriamiento y una reevaluación de la emoción inicial. Sin embargo, las organizaciones que tengan una visión más avanzada verán estos fallos como experiencias de aprendizaje y tomarán más en serio los cambios en la cultura y el proceso, así como los requisitos sobre plataformas subyacentes y arquitecturas de software necesarias para beneficiarse de DevOps. Los vendedores que puedan trabajar con sus clientes en todo este espectro de necesidades se beneficiarán”, asegura Stephanos Bacon, Senior Director, Portfolio Strategy de Red Hat.

4. Virtualización de Servidores

“En 2018, esperamos ver el mercado de soluciones de virtualización interrumpido, ya que los clientes estarán menos dispuestos a pagar un suplemento por la virtualización y esperan que sea parte de la infraestructura que actualmente ejecutan o que planean ejecutar. La automatización, administración y coordinador de despliegues de aplicaciones basadas en la nube, remotas y en local también se convertirán en un imperativo comercial para las empresas. Veremos que los usuarios con aplicaciones heredadas de Modo 1 cambiarán algunas cargas de trabajo existentes, así como nuevas inversiones de desarrollo, a las infraestructuras de Modo 2, piense en VM híbridas que se ejecute dentro de contenedores”, indica Rob Young, manager, Virtualization Product and Strategy de Red Hat.

“Los contenedores serán protagonistas en 2018, y las máquinas virtuales que se ejecutan en contenedores ganarán impulso en el nuevo año a medida que Kubernetes continúe evolucionando. Sin embargo, es importante recordar que la virtualización y los contenedores no son competitivos, sino que se complementan entre sí. Continuaremos viendo la gran mayoría de las infraestructuras contenerizadas operando en hipervisores, y los primeros usuarios fusionarán los dos con Kubernetes”, añade Gunnar Hellekson, Director, Product Management, Linux and Virtualization de Red Hat.

5. Movilidad

“En 2018, espero que veamos empresas que adopten por completo la convergencia de la inteligencia artificial, los dispositivos móviles y el IoT. En muchos aspectos, la tecnología móvil es la más madura y muchas de estas organizaciones encontrarán que se enfrentan a desafíos similares en el desarrollo de aplicaciones para IoT e IA, como lo hicieron con los dispositivos móviles, como la integración y la seguridad. Muchas de las lecciones aprendidas con dispositivos móviles serán valiosas en términos de ayudar a las organizaciones a reconocer y superar los desafíos más rápidamente”, comenta Clare Grant, General Manager, Mobile de Red Hat.

6. Internet de las Cosas (IoT)

“En mi opinión, el mayor hecho en 2017 fue que el IoT alcanzó un pico publicitario, dando paso a nuevos ciclos de sobreexpectación para machine learning (en realidad, una rama de IoT) y para la inteligencia artificial (un área temática familiar y que requiere de datos de IoT como combustible para su inteligencia). Hemos visto una combinación de varias compañías que han realizado grandes inversiones en IoT, mientras que otras están reduciendo o reorganizando sus equipos de IoT. Esta combinación de inversiones significa que estamos en un punto de inflexión. Para el IoT, esto significa que ahora estamos en un punto donde los proyectos tienen que entregar resultados. Los proveedores de IoT invirtieron antes de la demanda, con todo tipo de reclamos. Con más oferta en el sector que demanda, veremos algunos jugadores abandonar o cambiar su enfoque”, opina James Kirkland, Chief Architect, IoT de Red Hat.

¿Qué podemos esperar del IoT en 2018?

– Resultados cuantificables. En 2018, escucharemos a las organizaciones que han implementado IoT (los primeros en adoptar), proyectos reales y que han obtenido un ROI demostrable. Hablarán de resultados exitosos y mejoras en los procesos. Hasta ahora, la mayoría de los beneficios expresados han sido teóricos, basados en los resultados deseados más que en los éxitos mensurables.

– Necesidad de un ecosistema. Los usuarios están aprendiendo que el IoT no es una tecnología; es una solución compleja de varias partes que no puede ser entregada por un único proveedor. Los proveedores con ofertas de IoT que han tratado de ir solos y no se han comprometido con socios complementarios están teniendo problemas. Se espera que los usuarios con proyectos que dependen de un solo proveedor continúen experimentando los efectos negativos del bloqueo del proveedor.

– Tenemos los datos. Ahora necesitamos el conocimiento. Muchas de las organizaciones que han comenzado proyectos de IoT descubren que no están seguros de cómo obtener valor de los datos que están recopilando. Han desarrollado la infraestructura y están recopilando datos, pero no tienen la tecnología adecuada, las habilidades (científicos de datos, por ejemplo) o el conocimiento para completar todo el ciclo de vida de la información.

– Seguir las necesidades del negocio. En el horizonte, veremos aumentar el interés en el IoT, especialmente en las industrias que necesitan reducir el costo de sus negocios. Por ejemplo, los precios más bajos de la energía están impulsando la mayor demanda de soluciones IoT en la industria del petróleo y el gas. Además, los negocios tradicionalmente de bajo margen, como el minorista, seguirán buscando formas de aumentar la eficiencia y reinventar la experiencia del cliente para aumentar la demanda. Las empresas con grandes bienes de capital que requieren mantenimiento también buscan mejoras en los procesos mediante el mantenimiento predictivo y las soluciones de aprendizaje automático.

– Transferencia de conocimiento humano al machine learning. Se verán cada vez más casos prácticos en los que el conocimiento humano se utiliza para crear modelos predictivos. Por ejemplo, un operador de maquinaria que ha sido responsable de los equipos durante muchos años puede identificar el sonido único generado por cada parte de la maquinaria. Esos identificadores de audio pueden agregarse a los modelos predictivos y usarse para activar alertas de que una parte está a punto de fallar.

– Nuevos modelos económicos. La entrega de los servicios de IoT tendrá una nueva dimensión a medida que cambien las expectativas de seguimiento, facturación, pago y contabilidad de las transacciones a medida que crezca la cantidad de dispositivos conectados.

– Seguridad y privacidad. Con cada nuevo dispositivo IoT, los vectores de ataque aumentan. Deje de buscar la perfecta seguridad (ningún proveedor ofrece una solución única) y adopte una defensa en profundidad, una estrategia de seguridad en capas para enfrentar las amenazas. Los problemas de privacidad, como el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de los minoristas para identificar y orientar las ofertas, seguirán aumentando.

7. Java

“Este ha sido un gran año para Java, con varios desarrollos importantes que contribuyen a la evolución continua de la tecnología. El evento más notable en 2017 fue el anuncio de Oracle de abrir más completamente Java EE moviéndolo a una base de código abierto, y el posterior anuncio de que había seleccionado a Eclipse Foundation para alojar la iniciativa como un proyecto de alto nivel llamado Eclipse Enterprise for Java (EE4J). Avanzando desde Java EE 8 (lanzado en septiembre y que ha sido otro desarrollo notable de Java este año), se espera que continúe el desarrollo de la plataforma bajo EE4J. Además, vimos un progreso continuo en el proyecto MicroProfile con las versiones v1.1 y 1.2 en 2017, avanzando aún más la evolución de Java empresarial para el desarrollo de microservicios.”, asegura Mark Little, Vice President, Engineering, Red Hat.

“Los esfuerzos alrededor de EE4J representan un cambio monumental y no sucederán de la noche a la mañana. Todavía hay muchos detalles que deben ser resueltos, sin embargo, el ritmo de desarrollo de la plataforma actualmente en comparación con el de hace un año es una como el día y noche. La comunidad ha sido revitalizada por la perspectiva de estos cambios y las partes interesadas clave participan activamente. Es un signo alentador, y anticipo que esta energía continuará cobrando impulso a medida que avanzamos hacia 2018. Red Hat ha sido durante mucho tiempo un defensor de una empresa más abierta, y estábamos desde el comienzo en conversaciones con Oracle, junto con compañeros de IBM. Juntos, y con la comunidad Java EE en general, creo que veremos que Java seguirá siendo una tecnología dominante en la empresa en los próximos años.”

8. Cloud

“En 2018, el debate sobre la nube híbrida ganarán en sofisticación en torno a la portabilidad de las cargas de trabajo. Tenemos muchas herramientas útiles en cuanto a herramientas de portabilidad: almacenamiento definido por software, administración de nube híbrida, estandarización de contenedores a través de Open Container Initiative, amplio soporte para Kubernetes y, por supuesto, Linux. Sin embargo, también debemos apreciar que los grandes conjuntos de datos creados y utilizados por el IoT, EL Machine Learning y otras cargas de trabajo nuevas pueden limitar la portabilidad “sin interrupciones”. Comprender las mejores arquitecturas y prácticas para los distintos tipos de aplicaciones emergentes debe ser una prioridad”, indica Gordon Haff, Technology Evangelist, Red Hat.

9. Contenedores en OpenStack (Cloud)

“El mundo de los contenedores y OpenStack se combinarán: una mayor colaboración entre OpenStack, Kubernetes y otros proyectos clave de open source, impulsados por la necesidad del cliente de llegar a un tejido unificado para contenedores físicos y virtuales, lo que traerá beneficios al reducir las redundancias y aprovechar el ecosistema”, comenta Radhesh Balakrishnan, General Manager, OpenStack, Red Hat.

10. La Nube Híbrida se convertirá en norma

“En 2018, los esfuerzos de la nube privada ganarán un impulso adicional impulsado por los esfuerzos de modernización de la aplicación, lo que dará lugar a que la “nube híbrida por defecto” se convierta en el procedimiento operativo estándar para las empresas”, asegura Radhesh Balakrishnan, General Manager, OpenStack, Red Hat.

11. El futuro de las Telco: Network Function Virtualization (NFV)

Veremos que la virtualización de funciones de red (NFV) se moverá hacia el Edge en 2018. Habiendo probado el valor en los sistemas centrales, el esfuerzo de NFV comenzará a centrarse en los casos de uso Edge Computing, ayudado por la comunidad de open source para abordar la latencia, el rendimiento y requisitos de manejabilidad, indica Radhesh Balakrishnan, General Manager, OpenStack, Red Hat.

12. Seguridad

“Las empresas comenzarán a prestar más atención sobre la ubicación de las cargas de trabajo y qué controles tienen sobre ellas. Esos pueden ser contractuales (SLA), arquitectónicos (colocación) o tecnológicos (controles de software o hardware). Los ejemplos podrían ser: SLA y política de privacidad, o verificación de antecedentes de los empleados (contractuales); Políticas de colocación de cargas de trabajo de Openstack u Openshift o requisitos de autenticación API (arquitectónicos); uso de HSM o entornos de ejecución de confianza como SGX o SEV (tecnológico). Ninguno de estos es suficiente por sí solo, y no sirven de nada a menos que estén coordinados. El camino a seguir es la asignación de la gobernanza a las políticas, y su incorporación a los procesos, pero incluso esto es insuficiente a menos que se pueda registrar, supervisar y auditar lo que realmente está sucediendo”.

“Los departamentos de seguridad de TI van a pasar menos tiempo diciendo “no” (y siendo ineficaces para detener los despliegues que seguirán adelante de todos modos), y más tiempo aprendiendo cómo explicar el riesgo a los dueños de negocios, desarrolladores y operaciones. Ser “nadie” no ayuda a los departamentos de seguridad ni a aquellos con quienes trabajan. Las empresas quieren opciones como “podríamos cerrar los servidores y estar totalmente seguros o podríamos correr al 75% de manera eficiente, con un uno por ciento de posibilidades de perder algunos datos”. Las herramientas para este nivel de detalle no siempre están disponibles, pero tenemos que empezar a pensar sobre lo que realmente es útil: aunque fuimos entrenados que “fail-closed es a prueba de fallos”, un sistema cerrado es un sistema inútil para el negocio. Del mismo modo, es más probable que un desarrollador acepte controles de seguridad si decimos “¿Qué pasaría si alguien usara incorrectamente esta interfaz y corrompiera sus datos?”, en lugar de “debes usar autenticación y autorización en esta API o no se podrá iniciar”, comenta Mike Bursell, Chief Security Architect, Red Hat.

Fotografía (c) Zimmytws vía Shutterstock