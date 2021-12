Airbus y Boeing temen que las redes 5G puedan interferir con su aviónica

Los fabricantes de aviones Airbus y Boeing han expresado su temor a que las redes 5G puedan interferir con los equipos electrónicos de sus aeronaves. Se trata de la última maniobra en una polémica entre los sectores de la aviación y las telecomunicaciones en Estados Unidos, que ya ha provocado retrasos en el despliegue de las redes 5G. A medida que el uso del 5G se generaliza, es probable que los enfrentamientos entre la tecnología emergente y los usuarios del espectro heredado sean más frecuentes.

En una carta dirigida al secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg, el director general de Airbus Americas, Jeff Knittel, y el CEO de Boeing, David Calhoun, destacaron “las preocupaciones compartidas por la industria de la aviación estadounidense sobre la implantación del 5G en Estados Unidos”. Las empresas de telecomunicaciones afirman que estos temores son infundados.

Tras la publicación de la carta, la semana pasada, las organizaciones comerciales de ambas industrias se reunieron para estudiar posibles soluciones a la disputa. “Tras las productivas discusiones, trabajaremos juntos para compartir los datos disponibles de todas las partes con el fin de identificar las áreas específicas que preocupan a la aviación”, dice un comunicado del grupo comercial de telefonía inalámbrica CTIA, Airlines for America y Aerospace Industries Association. Sin embargo, los sectores siguen en desacuerdo sobre el peligro que suponen las redes 5G para los aviones.

¿Interfiere el 5G en los aviones?

En una entrevista con la publicación estadounidense Tech Monitor, Roslyn Layton, vicepresidenta de la consultora de telecomunicaciones Strand Consult, dijo que “el problema es que la frecuencia de la banda c utilizada para el 5G en Estados Unidos está un poco cerca de las frecuencias utilizadas por los altímetros.

Esto es un problema, porque hay pocas normas que regulen qué partes del espectro pueden utilizar los altímetros. Esto da lugar a posibles conflictos con el 5G, sobre todo cuando se trata de dispositivos más antiguos. La banda C, que se sitúa entre las frecuencias de 3,4ghz y 4,2ghz en el espectro inalámbrico, es demandada por los operadores de 5G porque ofrece un buen equilibrio de ancho de banda y fiabilidad”.

En febrero, los operadores estadounidenses Verizon y AT&T gastaron casi 70.000 millones de dólares en comprar los derechos del espectro de la banda c para sus propias redes 5G. Su uso estaba previsto para principios de este mes, pero se retrasó tras un boletín publicado por la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que advertía de que “podría ser necesario tomar medidas para hacer frente a posibles interferencias con la electrónica sensible de las aeronaves” causadas por el 5G.

Hasta ahora, las pruebas de las interferencias siguen siendo limitadas, y las investigaciones están en curso. Tanto AT&T como Verizon afirman que pondrán en marcha sus redes de banda c en enero, independientemente de ello, pero han acordado voluntariamente reducir la potencia de sus transmisores 5G durante los primeros seis meses de funcionamiento.

Según Tech Monitor, Estados Unidos no es el primer país que plantea su preocupación por la posibilidad de que el 5G interfiera con los aviones. En febrero, la autoridad de aviación civil de los Emiratos Árabes Unidos (CAA) emitió un aviso de seguridad a los operadores y aeropuertos en el que advertía de los posibles “riesgos operativos importantes” que planteaba la tecnología inalámbrica. La CAA francesa también ha advertido de la posibilidad de que los dispositivos 5G perturben los altímetros, y ha emitido unas directrices que buscan restringir la proximidad de las estaciones base 5G a los aeropuertos.

Layton añadió que “con el 5G ya bien establecido en muchos mercados de todo el mundo, la mayoría de los reguladores de la aviación se contentan con los riesgos que plantea la tecnología. Todo este asunto es inútil para los reguladores aeroportuarios del mundo. Han bendecido esta tecnología hace años, así que ¿qué parece cuando la FAA dice de repente “hay un problema”? Es realmente incómodo y un poco embarazoso”.

En el Reino Unido, la Autoridad de Aviación Civil dijo no tener preocupaciones sobre el impacto del 5G en los aviones. “Somos conscientes de los informes que sugieren que la banda de frecuencias que se está utilizando para el 5G en varios países podría suponer potencialmente un riesgo de interferencia con los radioaltímetros de las aeronaves”, dijo un portavoz de la CAA a The Telegraph, añadiendo que no se ha informado de incidentes en los que los sistemas de las aeronaves se hayan visto afectados por las transmisiones del 5G en el espacio aéreo del Reino Unido. El portavoz dijo que la CAA está trabajando con Ofcom y el Ministerio de Defensa para asegurarse de que el despliegue del 5G en el Reino Unido no causa ningún problema técnico para las aeronaves.