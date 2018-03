Airbus migrará 130.000 empleados desde Office a Google G Suite

G Suite, el paquete ofimático de Google que compite con Office 365 de Microsoft, comienza a ganar espacios entre los clientes verdaderamente grandes.

La semana pasada se informó que el consorcio aerospacial Airbus se dispone a migrar la totalidad de su plantilla, de más de 130.000 empleados a nivel mundial, a G Suite de Google. Hasta ahora, la mayor parte de los clientes de G Suite han sido pequeñas y medianas empresas, por lo que Airbus se convierte en uno de los mayores clientes corporativos de G Suite.

El CIO de Airbus, Luc Hennekens, comentó a la publicación británica The Register que la intención es conseguir que las distintas divisiones de la empresa, situadas en varios países, puedan cooperar con mayor eficacia con el fin de llevar los productos de Airbus al mercado con mayor velocidad.

“Los costos no han sido un factor relevante para nuestra decisión. Si ese hubiera sido el caso, el CO Tom Enders no se habría interesado. Nuestro enfoque ha sido mejorar la cooperación y flexibilidad, en lugar de buscar un ahorro cortoplacista”, aclaró Hennekens.

Hasta ahora, Airbus ha utilizado el paquete Office tradicional. Durante la licitación y rondas de negociaciones, Airbus consideró Office 365, pero finalmente optó por G Suite por concluir que “ha sido diseñada en torno a la cooperación”.

“Queremos que nuestros empleados reconsideren el fundamento mismo de su labor y que se alejen de las antiguas rutinas de trabajo, como por ejemplo enviar millones de correos electrónicos” apuntó Hennekens. “Esto se consigue con mayor facilidad mediante una herramienta que desde el comienzo; es decir, en la etapa de planificación, rompa radicalmente con los viejos esquemas de trabajo”. Hennekens admitió que Office 365 representa un avance en tal sentido, pero que en general “refleja lo que hemos utilizado en el pasado”.

Airbus estima que la migración desde Office a G Suite tomará 18 meses. Aparte de los empleados de Airbus que actualmente utilizan Microsoft office, alrededor de 40.000 empleados que trabajan en las maestranzas de la empresa serán incorporados a la nueva plataforma digital.

Fotografía (c) InsectWorld vía Shutterstock