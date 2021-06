Advierten contra una Internet balcanizada, controlada por China mediante blockchain

En un art√≠culo de opini√≥n publicado recientemente por The Guardian, Flavia Kenyon, integrante del Consejo Consultivo Cibern√©tico del Reino Unido y de la Alianza Global de Ciberseguridad, as√≠ como abogada y experta en derecho cibern√©tico en The 36 Group de Londres, escribe que “el ciberespacio es un enorme desorden no regulado. Un lejano oeste virtual en el que sofisticadas bandas criminales operan junto a empresas multinacionales, agencias de espionaje, activistas, celebridades influyentes y Estados nacionales. La cuesti√≥n de qui√©n lo gobierna es una de las m√°s importantes de nuestro tiempo”.

Seg√ļn Kenyon, en la actualidad se est√°n utilizando sofisticados programas maliciosos a una escala inimaginable en ataques de ransomware dirigidos a infraestructuras nacionales, como el operador de oleoductos estadounidense Colonial el mes pasado o el NHS en 2017.

Kenyon tambi√©n menciona que Dominic Raab, el ministro de Asuntos Exteriores y “lo m√°s parecido que tiene el Reino Unido a un ministro cibern√©tico”, manifest√≥ en mayo durante una cumbre cibern√©tica celebrada en Londres “su determinaci√≥n de convertir a Gran Breta√Īa en una superpotencia tecnol√≥gica global, que proteja a los pa√≠ses m√°s vulnerables del mundo”. Raab habr√≠a dicho que Gran Breta√Īa debe ayudar a dar forma al ciberespacio y evitar que China, Rusia y otros pa√≠ses “llenen el vac√≠o multilateral”. Ese vac√≠o, seg√ļn la experta, es la batalla invisible por el control del ciberespacio y el imperativo ideol√≥gico de que las democracias liberales salgan triunfantes.

Luego contin√ļa diciendo que como parte de tal cometido, Raab anunci√≥ una inversi√≥n de 22 millones de libras en un centro de operaciones cibern√©ticas financiado por Gran Breta√Īa en √Āfrica, con la esperanza de que el continente pueda ser atra√≠do a convertirse en un aliado cibern√©tico. “La mala noticia es que √Āfrica ya ha encontrado un socio. Lleva d√©cadas recibiendo inversiones chinas”, escribe Kenyon, agregando que “mientras escribo estas l√≠neas, Beijing planea tender cables submarinos a lo largo de las costas occidentales y orientales de √Āfrica para proporcionar acceso a Internet a pueblos y aldeas hasta ahora descuidados. La conectividad suena a progreso, y muchos en √Āfrica est√°n comprensiblemente satisfechos”.

“Pero he aqu√≠ el problema”, explica la experta, “los chinos est√°n construyendo su propia Internet, en una potencial fragmentaci√≥n que se ha denominado ‘splinternet’, o Internet balcanizada; un ciberespacio alternativo en el que Gran Breta√Īa ni siquiera se asoma, a menos que sea invitada. Es probable que muchos pa√≠ses en desarrollo se apunten a ella”.

Seg√ļn Kenyon, la versi√≥n china del ciberespacio estar√≠a separada y ser√≠a ideol√≥gicamente distinta. “Beijing no est√° interesado en mejorar la actual Internet de forma interoperable y abierta, ni en ayudar al mundo a ser m√°s resistente a los ciberataques. Se dedica a crear una arquitectura digital completamente diferente, con su propia gobernanza y valores ideol√≥gicos, incompatibles con los nuestros”.

“En la construcci√≥n de esta arquitectura, los chinos han recurrido, sorprendentemente, a una tecnolog√≠a amante de la libertad: el blockchain. Es una palabra que desconcierta a mucha gente. Pero no es m√°s que una red digital descentralizada formada por bloques de datos almacenados en nodos, y todas nuestras computadoras port√°tiles podr√≠an ser nodos enlazados en una cadena, lo que significa que todos estamos conectados sin censura ni interrupci√≥n”, escribe la experta en derecho cibern√©tico.

“Se supone que parte del atractivo de blockchain es que se trata de un sistema entre iguales, sin intermediarios y, sobre todo, sin poder central. Pero China planea subvertir esto porque el Estado chino ser√≠a el due√Īo de la cadena de bloques y tendr√≠a a sus agentes operando cada nodo. El partido comunista chino tendr√≠a el poder de supervisar cada comunicaci√≥n a perpetuidad”, se√Īala.

Luego de se√Īalar que blockchain se convertir√≠a en un dispositivo de seguimiento superpotente y en un almac√©n de datos a una escala inimaginable, plantea la siguiente interrogante: ¬ŅC√≥mo va a ayudar el cibercentro africano de Gran Breta√Īa a evitar todo eso?

“Cualquier pa√≠s que se adhiera a la red de China expondr√≠a con toda seguridad a su poblaci√≥n a los mismos niveles de control estatal. Para algunos l√≠deres, esto se tolerar√≠a como un subproducto de la benevolencia tecnol√≥gica de China, ya que Beijing reparte Internet gratis a √Āfrica. Para otros, ser√≠a bienvenida como una oportunidad para subyugar a su propio pueblo. En efecto, anunciar√≠a el comienzo de una nueva divisi√≥n al estilo de la Guerra Fr√≠a, no entre Oriente y Occidente, sino entre una Internet abierta y libre, y otra utilizada para controlar y oprimir”, se√Īala Kenyon.

“Es una visi√≥n sombr√≠a, pero que China parece estar abrazando con determinaci√≥n. Otra manifestaci√≥n es su potencial de vigilancia fiscal, a trav√©s de su nueva moneda digital, el yuan digital respaldado por el Estado y controlado por el Banco Popular de China”, concluye se√Īalando Flavia Kenyon, integrante del Consejo Consultivo Cibern√©tico del Reino Unido y de la Alianza Global de Ciberseguridad.