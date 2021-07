5G se está desplegando en espectro de bandas medias y convive con radioaltímetros

5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la publicación de un white paper llamado “Mid-Band Spectrum and the Co-Existence with Radio Altimeters (El espectro en bandas medias y la convivencia con radioaltímetros” donde se detalla el estado actual de la disponibilidad comercial de espectro para uso en 5G alrededor del mundo y se destaca la convivencia con las comunicaciones inalámbricas 5G en lo atinente a la aviación comercial.

Al tiempo que la quinta generación de tecnología inalámbrica celular (5G) lleva sumadas 172 redes alrededor del mundo, con servicios brindados a 298 millones de suscriptores, existe una necesidad creciente de brindar soporte a demandas adicionales de 5G al expandir la disponibilidad comercial de espectro en bandas bajas, medias y altas. Estados Unidos y muchos otros países están desplegando espectro en bandas medias en el rango de los 3300-4200 MHz. Sin embargo, la industria de la aviación de los Estados Unidos actualmente está manifestando preocupación respecto del efecto de la 5G desplegada en el rango entre 3700-3980 MHz sobre el uso en radioaltímetros en aeronaves y helicópteros en el rango cercano de 4200-4400 MHz, distante a 220 MHz de frecuencia.

Afirmó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas: “El espectro en bandas bajas, medias y altas es muy importante en toda su extensión para lograr que la 5G desate su potencial completo. En el mundo, la cantidad de despliegues de redes 5G está incrementándose rápidamente en el espectro de bandas medias. Muchas naciones alrededor del mundo que están empleando espectro en el rango de los 3300-4200 MHz están operando redes 5G con éxito, y lo han hecho sin denuncias de interferencia con radioaltímetros.”

En los Estados Unidos, los sistemas militares y federales han operado cerca de la banda de altímetros durante décadas sin incidentes. El gobierno de los Estados Unidos identificó, aprobó, asignó y licitó la “Banda C” en 3700-3980 MHz sin restricciones, aunque luego Estados Unidos solicitó comentarios adicionales sobre la posible interferencia ante la insistencia de la comunidad de aviación. El white paper de 5G Americas explica los estudios presentados por la industria de la aviación. Estos estudios plantean inquietudes relativas a la interferencia, pero tal como explica el white paper de 5G Americas, dichos estudios tienen deficiencias importantes. Por ejemplo, son excesivamente conservadores al evaluar las condiciones del mundo real mientras que ignoran la ausencia de eventos de interferencia en Japón, Corea del Sur, Europa, como así también en los sistemas federales de los Estados Unidos.

El white paper fue desarrollado y redactado por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas integrado por expertos puntuales de ingeniería bajo el liderazgo de Líderes de Proyecto de Nokia y Ericsson. Incluye los siguientes temas:

Resumen del panorama actual del espectro, con foco en América del Norte

Análisis específico del espectro de bandas medias para 5G

Abordaje de la convivencia entre 5G en la banda C y radioaltímetros

Según Prakash Moorut, Titular de Normalización del Espectro de Nokia: “Hoy existen aproximadamente 105 operadores de redes en el mundo que están utilizando espectro en las bandas medias, ya sea en el rango de 3300-4200 MHz o en el de 3300-3800 MHz, con algún interés adicional en desplegar en el rango de 4400-5000 MHz. Por ende, resulta importante continuar el ímpetu del espectro armonizado alrededor del mundo para alinearlo a la creciente demanda de uso de 5G.”

Noman Alam, Director de Soluciones 5G de Ericsson, añadió: “Los gobiernos de todo el mundo continúan trabajando arduamente para disponibilizar espectro en los tres rangos de frecuencias – bajas, medias y altas – incluidas las recientes asignaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. El espectro de las bandas medias es una de las franjas de espectro crítico para 5G.”

Para descargar el white paper gratuito, visite: https://www.5gamericas.org/mid-band-spectrum-and-the-co-existence-with-radio-altimeters