5G Americas explora el futuro conectado de la IoT y la 5G

En un white paper, la entidad pronostica 20.000 millones de cosas conectadas y US$ 1 billón en inversiones mundiales en IoT en 2020.

5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE de América, anunció hoy la publicación de 5G: The Future of IoT (5G: el futuro de la IoT). Este white paper de 5G Americas explora los motores del mercado y las soluciones tecnológicas para la Internet de las Cosas (IoT), las tendencias en industrias verticales y aplicaciones, y comparte un panorama de los desarrollos de las normas del 3GPP para la IoT celular que crearán nuestro futuro conectado. La IoT ya está entre nosotros – hay más dispositivos conectados mundialmente que la cantidad total de habitantes.

Mientras que algunas firmas de analistas proyectan que habrá 20.000 millones de cosas conectadas y USD1 billón en inversiones mundiales en IoT en 2020, la IoT en general está alcanzando la escala prevista para la “IoT masiva”, que se refiere a decenas de miles de millones de dispositivos, objetos y máquinas que requieren conectividad ubicua, ya sea móvil, nómade o estacionaria. La organización internacional de normas 3GPP ha estado asegurando el futuro de la tecnología celular para satisfacer los requisitos de mercado en una gran cantidad de industrias verticales para la IoT masiva, lo que por definición significa al menos un millón de dispositivos por kilómetro. Con el avance hacia la 5G, se prevé que las redes móviles respalden eficientemente los dispositivos más simples que se comunican de manera infrecuente y son ultra eficientes desde el punto de vista de la energía para el largo plazo con más de diez años de vida útil de batería. Además, para la IoT Crítica, las radiocomunicaciones y la arquitectura de Comunicaciones Ultra Confiables y de Baja Latencia (URLLC) están definidas en las normas y serán fundamentales para industrias verticales como las fábricas inteligentes y la automatización industrial.

“El aseguramiento para el futuro y la entrega de la IoT pasan a ser fundamentales en tiempos en que las redes se transforman de la 4G a la 5G”, declaró Vicki Livingston, Vicepresidente de Comunicaciones de 5G Americas y una de las autoras del white paper. “En 2019, estamos viendo los primeros despliegues de redes de 5G. Sin embargo, la IoT LTE continuará evolucionando en los próximos años, aprovechando la escala, la longevidad y la cobertura mundial de las redes LTE y complementará los despliegues iniciales de Nuevas Radiocomunicaciones 5G (5G New Radio) centrados en banda ancha móvil optimizada e IoT de alto desempeño. La evolución continua de LTE es una parte integral de la plataforma de 5G – un tejido unificado de conectividad de mayor capacidad para nuestro futuro”.

5G: The Future of IoT resalta las normas del 3GPP que se están desarrollando desde el Release 17 para atender los muchos y diversos requisitos de la IoT, tomando en cuenta los segmentos de IoT Masiva y de IoT Crítica. Se describen la industria vertical de automatización de fábricas y varias funcionalidades nuevas para permitir la operación de los sistemas de 5G junto con el Networking Sensible al Tiempo IEEE (TSN, por su sigla en inglés). El trabajo también brinda una actualización de las opciones de espectro para bandas bajo licencia, sin licencia y bandas compartidas. Esencialmente, estas normas del 3GPP son en sí mismas un habilitador de mercado en el aseguramiento futuro y la entrega de la IoT en vistas de la transformación de las redes de 4G a 5G.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “El camino de crecimiento de la IoT ha sido enorme y es sencillo reconocerlo a nuestro alrededor: en ciudades, vehículos, industrias y comunidades. En estos tiempos de transformación, un sistema flexible de tecnología tan transformadora como la 5G puede brindar la base de infraestructura para las demandas expansivas que llegan en forma de más dispositivos y dispositivos especializados con diversos requisitos de desempeño”.

A junio de 2019, hay 56 redes en el mundo que ofrecen IoT de banda angosta LTE (NB-IoT Cat-NB1, según las siglas en inglés), la norma de radiocomunicaciones del 3GPP que atiende los requisitos de Área Amplia de Baja Potencia de la IoT caracterizada por mejor cobertura en el interior, soporte para una cantidad masiva de dispositivos de velocidad de transmisión baja, baja sensibilidad a la demora, ultra bajo costo de los dispositivos, bajo consumo de potencia de los dispositivos y arquitectura de redes optimizada. Además, 24 redes ofrecen LTE-M o Comunicaciones Tipo Máquina optimizadas (eMTC Category M-1) para dar soporte a menor complejidad de dispositivos, densidad masiva de conexiones, bajo consumo de potencia de los dispositivos, baja latencia y cobertura ampliada al tiempo que permiten la reutilización de la base instalada de LTE (datos de TeleGeography). Tanto LTE-M como NB-IoT pueden desplegarse dentro de la banda (‘in-band’) dentro de una portadora LTE normal, o en forma ‘independiente’ en espectro dedicado. NB-IoT también puede desplegarse en una banda de guarda de un operador LTE. Más allá del Release 13, existe una hoja de ruta de innovaciones tecnológicas para IoT LTE que entrega optimizaciones adicionales para satisfacer los requisitos masivos de la IoT del futuro en las redes de 5G.

“Las soluciones tecnológicas como la computación en la nube (“cloud computing”), “edge cloud” y la inteligencia artificial se están aplicando a casos de uso de la IoT con mucho éxito. Además, las tecnologías celulares para IoT se ocupan de las optimizaciones de seguridad para proteger los datos generados por todas estas “cosas” frente a los hackers”, señaló Betsy Covell, Miembro Distinguida del Staff Técnico de Nokia y líder conjunta del grupo de trabajo del white paper. “El 3GPP está enfrentando el desafío del mercado de la IoT en desarrollo con muchas optimizaciones en 5G, construyendo sobre la base sólida que brinda la 4G y aborda indicadores clave de desempeño tales como baja latencia, alta confiabilidad y exactitud de posicionamiento necesarias para el uso industrial, empresarial e incluso de consumo de los dispositivos de la IoT”.

El trabajo 5G: The Future of IoT (5G: el futuro de la IoT) fue escrito por los líderes conjuntos Betsy Covell de Nokia y Rajat Prakash de Qualcomm, además de Vicki Livingston de 5G Americas, y representantes de compañías miembros de la Junta Directiva de 5G Americas que participaron en el desarrollo de este proyecto. El white paper se encuentra disponible para descargar sin costo en el sitio web de la asociación (no requiere registro).