Unisys propone la micro segmentación para romper la “cadena de la muerte” en seguridad informática

Muchas organizaciones que emplean soluciones de seguridad gastan el 80% de su presupuesto de TI en defensa del perímetro, 15% en el monitoreo y solo el 5% en respuestas.

En el marco del Unisys Tech Forum 2016, que celebra su edición número 13 este año en Atenas/Grecia, Unisys presentó sus soluciones avanzadas de seguridad, enfocadas en la micro segmentación como herramienta para defender y habilitar el futuro de la empresa en la era digital.

Al respecto, Tom Patterson, Chief Trust Officer & Vicepresidente de Seguridad Global en Unisys, comentó que en los últimos años, la seguridad empresarial ha tenido un gran número de cambios y que el antiguo modelo de seguridad no es compatible con los tipos de ciberataques que se están presentando actualmente. “Los ataques son cada vez son más avanzados y tienen motivaciones de diversa índole”, indicó el ejecutivo, agregando que “Unisys está trabajando en cambiar el enfoque de seguridad para que este se ajuste a un panorama con regulaciones más estrictas, condiciones de alta conectividad, y mayor cantidad de amenazas que han modificado las zonas de confianza con las zonas de seguridad, sea física u lógica”.

El proceso busca asegurar la empresa rompiendo la denominada “cadena de la muerte”; es decir, ese momento en el que una intrusión significa un acceso en cadena a toda la información de la empresa. Cerca del 80% del tráfico en la cadena de información se asume como amigable, sin embargo no existe una manera de controlarlo. Es por esto que la micro segmentación se ha convertido en la herramienta ideal para combatir este problema, ya que, genera segmentos y grupos de persona para acceder a diferentes tipos de información. Además, controla el tráfico por la red de la empresa, asegurando de esta manera de disminuir la exposición de los datos de la compañía.

Patterson explicó que Unisys está transformando la manera de almacenar, controlar y proteger los datos con la implementación de soluciones como Stealth que, recalcó, ha sido galardonada por su innovación, entrega y desempeño por distintas organizaciones a nivel mundial. “Estas soluciones lo que buscan es usar herramientas sencillas para desarrollar tareas complejas que a la larga aseguran una protección garantizada para la empresa. Reducir la intervención física de los trabajadores TI, evitar la instalación manual de Firewalls e intervención en cadenas que llevan a una disminución en productividad”, indicó.

“La micro segmentación no solo protege los datos, la implementación de estas soluciones innovadoras basadas en modelos tradicionales pero repensadas para entregar resultados aseguran la optimización de los procesos brindando más agilidad en el soporte a los negocios y en el uso de los recursos”, aseguró Patterson durante su discurso en el Tech Forum 2016. “Las nuevas soluciones de Unisys no demandan un seguimiento de la actividad constante, permite que la empresa pueda implementarlo y continuar con su labor sin tener que estar revisando los datos para identificar intrusiones. Buscamos siempre lo mejor para el cliente, soluciones pensadas aumentar productividad y optimizar el uso del tiempo para que así la seguridad no sea una carga.”

Fotografía: Schankz vía Shutterstock