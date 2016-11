Universidad desarrolla batería con base en residuos nucleares

El carbono 14 de las plantas de energía nuclear puede ser reciclado para la fabricación de baterías que, en teoría podrían durar 5.000 años.

Un equipo de físicos y químicos de la universidad de Bristol, Reino Unido, ha desarrollado una batería de bajo consumo, con base en residuos nucleares. La batería podría entregar energía constante durante 5730 años antes de haber consumido el 50% de su carga inicial.

La tecnología fue presentada recientemente durante un ciclo de charlas denominado “ideas para cambiar el mundo”, realizado en dicha universidad. El grupo de expertos recalca que en la batería no se utilizan partes móviles, por lo que no se requiere de mantenimiento alguno. Asimismo, enfatizan que la batería no produce emisiones contaminantes.

En un comunicado, Tom Scott, catedrático de materiales en la Universidad de Bristol comenta: “Al encapsular el material radiactivo dentro de diamantes, convertimos el prolongado problema de los desechos nucleares en una batería activada por energía nuclear, con una capacidad de largo plazo de proporcionar energía limpia”.

El equipo demostró un prototipo funcional utilizando níquel-63 como la fuente de radiación. Actualmente estarían abocados a mejorar la eficiencia del prototipo utilizando carbono-14.

El carbono-14, también conocido como radiocarbono, es un isótopo radiactivo del carbono. Es generado en los bloques de grafito utilizados en centrales nucleares con el fin de moderar las reacciones atómicas. Los científicos explican: “al estar concentrado en la superficie de estos bloques, la mayor parte del material radioactivo contenido en el grafito puede ser extraído e incorporado en un diamante con el fin de producir una batería nuclear”.

Los científicos habrían seleccionado el carbono-14 debido a que emite radiación de baja frecuencia, que es rápidamente absorbida por cualquier material sólido. Respecto al riesgo de radiación, comentan: “su ingestión o contacto con la piel lo convierte en un material peligroso, pero al estar contenido en un diamante, no hay posibilidad que la radiación de corto alcance escape”. Un gramo de carbono-14 puede producir aproximadamente 15 joules de energía diaria, continuamente durante más de 5000 años.

Debido a que el diamante es la sustancia más dura conocida, ningún otro material se le compara en cuanto a protección contra las radiaciones”, declaró el doctor Neil Fox, de la facultad de química de la Universidad de Bristol. Para la elaboración del prototipo, los científicos elaboraron su propio diamante.

Las principales aplicaciones de una batería de estas características sería en dispositivos de bajo consumo eléctrico, que por su naturaleza hagan difícil intercambiar frecuentemente las baterías. Como ejemplo se mencionan marcapasos, satélites, drones y dispositivos espaciales.

Fotografía (c) Dave Sizer vía Flickr, con licencia de CC