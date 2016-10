Seguridad y visibilidad para Carriers y Proveedores de Servicio – ¿hacia dónde van?

Opinión: Actualmente, Carriers y Service Providers experimentan una transformación o bien, convergencia a todo lo que son ambientes virtuales, ¿y a qué me refiero con ambientes virtuales?

Actualmente vivimos una transición tecnológica en materia de telecomunicaciones realmente histórica. Estamos dejando atrás esquemas tradicionales y de infraestructuras limitadas. Los Carriers están recomponiendo dichas infraestructuras para ofrecer no sólo una gama más amplia de servicios diferenciados, sino de mejor calidad, en geografías mucho más extensas.

En el pasado, las comunicaciones móviles estaban pensadas bajo infraestructuras relativamente seguras, inmutables, similares y con una seguridad homologada. La asignación de un número telefónico, así como de otro tipo de valores determinados, hacían muy seguras las comunicaciones, sobre todo difíciles de ser objeto de ataques informáticos.

Actualmente, Carriers y Service Providers experimentan una transformación o bien, convergencia a todo lo que son ambientes virtuales, ¿y a qué me refiero con ambientes virtuales? Al hablar de virtualización y de toda esa infraestructura que teníamos físicamente, hablamos de elementos fáciles de controlar. Existe tráfico que pasa a través de la infraestructura de redes de Carriers y Services Providers, que pasa desapercibido por CIOs e inclusive por los CSOs. Al momento de estar virtualizados, no sabemos qué hay dentro de las diferentes entidades virtuales dentro de esta atmósfera.

Necesidad de visibilidad

Este es un gran reto; un número cada vez mayor de operadores móviles, preguntan con urgencia sobre una solución para contar con una verdadera visibilidad no sólo de la red, sino de los puntos ciegos que se generan a mayor complejidad de las infraestructuras.

La demanda de este tipo de soluciones de visibilidad está en aumento, muchos operadores en los Estados Unidos ya las usan, afinando esta transición a redes más complejas sin descuidar la seguridad, siendo más eficientes, rentables y sobre todo, protegiendo sus inversiones en tecnologías de la información actuales, ya que una solución de visibilidad, ayuda a orquestar las aplicaciones existentes sin necesidad de invertir millones de dólares en nuevos aplicativos. ¡Es un impulso sin precedente mientras los interconecta y saca lo mejor de cada uno!

Cada vez más organizaciones y gobiernos en Latinoamérica, analizan el uso de esta tecnología, dado que la transición a una nueva generación de redes, les exige tener mayor agilidad, seguridad y visibilidad. ¿Pero cómo lograrlo sin erogar grandes cantidades que bien podrían irse a mejorar la experiencia del cliente o generar más y mejores ofertas de servicios?

A nivel de seguridad, existen puntos débiles dentro de estas infraestructuras, ya que una vez que algún agente externo penetra la infraestructura de red, es muy complejo saber cómo se comporta dentro de ella o bien, sí hay algo que se ejecute dentro de este ambiente virtual.

Para cuando tengamos redes 5G totalmente funcionales, todo estará prácticamente virtualizado dentro de esta infraestructura, lo que hará aún más importante ese control y visibilidad. Conocer todo dentro de esa visualización y saber qué elementos de seguridad podemos aplicar dentro de ese ambiente virtual. Las soluciones de visibilidad de tráfico de red en Services Providers y Carriers, facilitará la manipulación y control del tráfico como si se tratara de un ambiente físico tradicional y estático. Este tipo de organizaciones, necesitarán aún más que hoy, manipular con total libertad el tráfico y generar direccionamientos de determinado tráfico en ambientes virtuales. Analizar y filtrar el tráfico realmente relevante.

Retos en materia de seguridad con el incremento en el internet de las cosas

El internet de las cosas viene a solucionar muchos problemas, pero también planteará otros. En cuanto a control, correlacionar todo ese tráfico y saber cómo se está comportando es el verdadero reto.

Para los operadores móviles a nivel de usuario, saber cómo se está comportando éste, para conocer las tendencias y aplicaciones está consumiendo en el momento en el que ocurre, se vuelve más complicado al momento en que se mira al interior de cada dispositivo conectado a Internet. Se calcula que para 2020, serán 5 veces más la cantidad de dispositivos conectados a Internet de los que existen hoy. Esta cifra, es importante tanto para Carriers como para Service Providers, ya que requerirán de una capacidad de visualización sin precedente, para filtrar y examinar la información que se consumirá a través de dichos dispositivos; donde sin duda, los ataques informáticos vendrán disfrazados de comportamientos específicos.

Contar con estadísticas, información precisa y de primera mano basada en el tráfico que consumen todos estos objetos, es lo que será clave para el operador en general, el cual deberá saber detalladamente hacia dónde va a desviar todos los recursos de su infraestructura tanto virtual, como física.

Para un Service Provider, ¿cual es el reto de visibilidad mientras monitorea?

Conocer las tendencias que sus suscriptores y los usuarios están consumiendo. Para cada tipo de tráfico existe una metodología específica. El objetivo es saber cómo se está comportando, regresando un poco al internet de las cosas, tanto los usuarios como los nuevos dispositivos que van a estar conectados 100% a la red.

Dicho nivel de visibilidad y control ser traducirá en un mayor Revenue para los mismos operadores móviles, quienes, teniendo esa visibilidad y control, van a saber hacia dónde va orientada su oferta y así, evitarán utilizar recursos en determinados sectores, tanto de usuarios como de dispositivos. La visibilidad previene desgastes innecesarios tanto en materia de aplicativos, como de recursos.

Ese es el tráfico que realmente le debe de interesar al Service Provider. Actualmente, el objetivo principal de algunos operadores móviles es saber en qué aplicaciones sus suscriptores están focalizándose, para generar paquetes de datos, llamadas o envío de mensajes orientado específicamente a un grupo de usuarios que generan un Revenue particular y optimizar mucho mejor los recursos sin descuidar a ningún usuario. Dándoles a cada uno, lo que necesita en el momento en el que lo necesita.

Telecomunicaciones en Latinoamérica

En materia de telecomunicaciones, existe diferencias clave entre el mercado asiático, el latinoamericano y el de los Estados Unidos. Asia es sin duda el que más consume y tiene una necesidad por la tecnología mucho más marcada que cualquiera de los antes mencionados.

Es cierto que Latinoamérica va más lento, pero de algún modo va por el camino correcto; aunque no estamos tan cerca de mercados como el estadounidense. Por ejemplo, mientras México el 4G está emergiendo, algunos países están viviendo totalmente esta tecnología, otros inclusive, experimentan ya un LTE evolucionado.

Para el 2018, compañías como Ericsson, Nokia, Huawei, están por sacar a la luz las primeras pruebas para el 5G. Una transición que no sólo contempla a los usuarios a través de sus operadores, sino dispositivos como autos, electrodomésticos y casas, quienes difícilmente estaban bajo una infraestructura como la que tenemos actualmente.

Retos en materia de seguridad de los usuarios de datos, de telefonía celular y de radio comunicación en Latinoamérica

Hoy en día es muy fácil que alguien te robe la identidad y sobre todo porque dicha identidad, está contenida en sólo dispositivo. Es importante no poner toda nuestra información en un solo punto. Para las nuevas generaciones, no existe una vida sin el móvil, un dispositivo que nos brinda información al momento, tal y como la necesitamos y deseamos.

Pero hay que tener ciertas precauciones en cuanto al tipo de información que podemos compartir dentro de este dispositivo, esta es la primera lección que todo usuario debe aprender y poner en práctica. No poner información confidencial en los teléfonos pese a que estén encriptados. Existen ciertos niveles de seguridad en un teléfono del cual no estamos exentos a que un agente malicioso con alta capacidad técnica hurte la información en lugares que no son seguros en redes públicas.

Un ejemplo de ello pueden ser los aeropuertos. Un ciber criminal bien entrenado puede tener la capacidad de enganchar o retirar información a nivel de tráfico de usuarios, por esto, insisto en que el tema de la ciberseguridad como cultura nos involucra a todos los usuarios, no sólo a los Carriers y Services Providers.

Las plataformas móviles por su naturaleza son seguras, a nivel de infraestructura, a nivel de trasmisión de la generación de la llamada de datos como la generación de la llamada de voz puede lograrse algún robo de información pero la encriptación que manejan tanto del dispositivo como desde el punto en que el dispositivo genera esa llamada, hasta el punto en que ya tiene una salida al internet, desde ese punto podemos decir que es seguro, pero normalmente los puntos débiles se encuentran más del lado de usuario por lo cual se debe extremar precauciones en todo momento y lugar.

Latinoamérica camina en la dirección correcta en la parte de movilidad, considero que tendrá una integración mucho más rápida en las tecnologías de nueva generación que otras regiones.

Por Oscar Acosta, Telco & Service Provider Sales Engineer, Gigamon