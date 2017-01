Realidad virtual: nuevos mundos de posibilidades en los que trabajar, viajar y jugar

Opinión: La frontera que separa el mundo digital del físico se está desvaneciendo. Los vídeos están dejando de ser materiales que vemos en nuestra sala de estar o en la palma de la mano.

Hoy he vivido una experiencia francamente increíble. Junto a otras 250 personas, me he enfundado mi wingsuit y hemos echado a volar, saltando desde un helicóptero que sobrevolaba Moab, Utah. He hecho senderismo con todos ellos, pasando junto a una enorme cascada en lo más profundo de Vietnam. Juntos, hemos sobrevolado en dron una planta solar en Nevada, sobre la que hemos pasado a apenas unos metros. Me he sentado con ellos a pie de cancha para ver el partido de la liga de baloncesto estudiantil NCAA que enfrentaba a Butler con Villanova. Y he combatido hombro con hombro con ellos para sobrevivir a un apocalipsis zombi.

Todo esto ha tenido lugar en la sala de conferencias de un hotel de Las Vegas en el marco de la feria CES 2017, y ha sido posible gracias a las tecnologías emergentes de realidad virtual y realidad fusionada que, en mi opinión, son verdaderamente prometedoras.

Durante casi ya medio siglo, hemos dividido nuestro mundo en lo físico y lo digital. Esa distinción está desapareciendo rápidamente a medida que ambos mundos confluyen de formas nuevas y emocionantes.

Los vídeos ya no son experiencias pasivas que se proyectan en pantallas planas y que vemos en nuestro salón o en la palma de la mano. De la mano de avances que parecen sucederse cada día, la tecnología continúa evolucionando a un ritmo tal, que de vez en cuando me gusta volver la mirada atrás para ver el camino que hemos recorrido. Y hacia dónde nos dirigimos.

Cuando me pongo un visor de realidad virtual, lo que veo son nuevos mundos llenos de posibilidades, en los que trabajar, viajar y jugar. Tengo la convicción de que la realidad virtual va a ser mucho más que otro medio en el que jugar. Creo que es algo que enriquecerá enormemente nuestra forma de disfrutar de los deportes y el entretenimiento y que nos trasladará al centro de la acción. Y, mediante una combinación de los drones, cámaras y tecnologías informáticas más avanzados, la realidad virtual tiene el potencial de salvar vidas en misiones de búsqueda y rescate y en situaciones de desastres naturales. Además, creo que la realidad virtual puede transformar el lugar de trabajo de millones de personas, haciéndolo más seguro al permitir a los empleados realizar inspecciones peligrosas desde una distancia segura.

¿Qué consecuencias tiene todo ello para nosotros? Acceder a este potencial contribuirá a revolucionar industrias enteras y mejorará todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas: educación, entretenimiento… incluso otras experiencias, como los viajes.

La definición misma de lo que llamamos “realidad” está cambiando. Ahora estamos desarrollando lo que hemos dado en llamar “realidad fusionada”, en la que los mundos real y virtual confluyen de forma natural. Y con esto me refiero a mucho más que a juegos como pueda ser Pokémon GO. Me refiero, por ejemplo, a proyectos como Proyecto Alloy de Intel, que permite a los usuarios de visores de realidad virtual utilizar sus manos, en lugar de mandos, a la hora de manipular objetos virtuales. O a cómo Proyecto Alloy permite a los usuarios moverse en vídeos en tiempo real, sin necesidad de que estos estén renderizados previamente. O, por poner otro ejemplo, podríamos conseguir que el equipo de ingeniería de un fabricante global pudiera moverse en torno a modelos virtuales de los motores que esté desarrollando, como si todos sus integrantes estuvieran en una misma estancia.

Sí es cierto que ha habido mucha emoción y expectación en torno a la realidad virtual, como suele pasar con todas las nuevas tecnologías. Sin embargo, sí creo que las experiencias de realidad virtual y realidad convergente van a superar nuestras expectativas. Estas realidades son la próxima frontera de las experiencias humanas y es por ello que creo que no estamos ante un simple avance tecnológico, sino ante toda una revolución.

Espero con emoción la oportunidad de ver adónde nos llevan estas nuevas tecnologías y les invito a que nos acompañen en este viaje.

Por Brian Krzanich, CEO de Intel Corporation