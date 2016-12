Proponen incorporar en smartphones funcionalidad anti-distracción para conductores

El gobierno británico se reunirá en 2017 con fabricantes de smartphones y operadores telefónicos con el fin de estudiar la posibilidad de incorporar modalidades de conducción segura. El planteamiento gubernamental es que los teléfonos necesitan contar con software que les impida distraer a conductores.

El periódico británico The Guardian informa en su edición de hoy que el Reino Unido considera requerir a los fabricantes y operadores de telefonía móvil incorporar software que elimine la posibilidad de distracción en conductores que deciden responder llamadas o mensajes de texto. Para tal objetivo, a comienzos de 2017 se realizará una reunión donde “los ministros y funcionarios gubernamentales plantearan la necesidad de incorporar modalidades de ‘conducción segura’ similar a la que se ha convertido en un estándar en la aviación comercial.

El objetivo del gobierno británico es reducir el número de accidentes resultantes del uso, ya ilegal, de teléfonos mientras se conduce. Paralelamente, las autoridades doblarán el importe de las multas, que a partir de la primavera boreal de 2017 será 200 libras esterlinas. Según material estadístico referido por The Guardian, en el Reino Unido 20 conductores, y 70 pasajeros o transeúntes, fallecen anualmente debido a accidentes atribuibles a “distracción en vehículos”.

El ministro de transportes Reino Unido, Lord Ahmad, comentó que las autoridades consideran la utilización de modalidad de conducción segura u otras aplicaciones prácticas, que sean activadas cuando una persona está conduciendo.

Paralelamente, una organización no gubernamental instó al gobierno a obligar a los fabricantes de smartphones a incorporar un botón de funcionalidad segura, en caso que no acepten participar voluntariamente en la iniciativa.

Según un informe elaborado por la Fundación RAC, al no existir una obligación legal, pocas empresas estarían dispuestas a incluir en sus aparatos software que limite el uso de los mismos, debido a que les colocaría en una desventaja comercial.

Gary Rae, Portavoz de la organización no gubernamental Brake, dedicada a la seguridad vial, comentó: “las investigaciones concluyen que los conductores que utilizan teléfonos móviles, ya sea con manos libres o no, tienen 4 veces más posibilidades de verse involucrados en accidentes de tránsito, en comparación con los conductores que no se distraen. Ya existe tecnología que permitiría apagar los teléfonos móviles cuando están en un vehículo. Sólo se necesita la voluntad política para su implementación”.