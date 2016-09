Oracle anuncia a los ganadores de los premios Platform Innovation Awards

Los premios reconocen a los clientes que utilizan los servicios PaaS e IaaS de Oracle para impulsar el valor de sus negocios.

Durante la conferencia Oracle OpenWorld, Oracle anunció a los ganadores de los premios Oracle Cloud Platform Innovation Awards 2016. Este prestigioso grupo de beneficiarios está utilizando los servicios PaaS e IaaS de Oracle de una manera nueva e innovadora para transformar sus negocios, impulsar la innovación y ganar ventaja competitiva.

Se seleccionaron 31 clientes de todo el mundo, que incluyen a pequeñas, medianas y grandes empresas, de diferentes industrias. Los ganadores de este año son: Ambev, Avaya, BAMF, Calix, Cima Global, Cisco Capital, City of Hope, ClubCorp, Cummins, Inc., DX Marketing, Dubai Airports, Elbooq, ENEL, HCPA, Helsana Gruppe, IDEA Cellular, IDEXX Laboratories, La Caixa, Manchester Airport Group, Nacional Monte de Piedad, National Pharmacies, The Procter and Gamble Company, Rakuten, Renault, Safexpress, State Bank of India, SuiteBox, Tippett Studio y YellowDog.

“Estos premios reconocen a los clientes que están utilizando los servicios PaaS e IaaS de Oracle en conjunto y de una manera única e innovadora para transformar sus negocios. En los últimos años, hemos visto a nuestros clientes hacer un cambio masivo respecto al uso de la nube, pasando de un simple escenario dev/test a ejecutar cargas de trabajo empresariales importantes en la nube,” dijo Amit Zavery, Vicepresidente Senior de productos de Integración y Plataforma Cloud de Oracle. “Queremos felicitar a todos nuestros clientes por sus premios tan merecidos.”

Dentro de los Oracle Excellence Awards, los premios Cloud Platform Innovation Awards forman parte de un programa anual que reconoce a los clientes por sus soluciones innovadoras utilizando los servicios PaaS e IaaS de Oracle. Los beneficiarios de los premios Platform Innovation Awards de Oracle se eligen en base a la originalidad de su modelo de negocio, los beneficios empresariales, el nivel de impacto en relación al tamaño de la empresa, la complejidad y la magnitud de la implementación así como la originalidad de la arquitectura.

La plataforma e infraestructura Oracle Cloud permite a las empresas trasladar sus cargas de trabajo empresariales a la nube y ofrecerles a sus clientes un portafolio de servicios sumamente innovadores y accesibles basados en la nube, para capitalizar tecnologías transformadoras clave tales como el análisis de Big Data, aprendizaje automático e IoT.

Algunos de los ganadores del 2016 son:

HCPA eligió al Oracle Cloud@Customer para ejecutar cargas de trabajo críticas de atención médica para su negocio

El Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) es líder en Brasil con 850 camillas. Es reconocido en América Latina por los trasplantes y los trabajos de investigación genética, y atiende más de 600.000 consultas por año. Oracle Cloud at Customer permitió que HCPA pueda ejecutar aplicaciones que manejan datos de atención médica en sus instalaciones, habilitando conexiones de baja latencia con otras aplicaciones on-premises.

“Al pasar a la infraestructura Oracle Cloud@Customer con un precio basado en la suscripción, HCPA pudo reducir inmediatamente $2,5MM en gastos CapEx, y se prevén ahorros adicionales a medida que podamos trasladar más cargas de trabajo a la plataforma Cloud@Customer,” dijo Valter Silva, CIO de HCPA. “Oracle gestiona totalmente Oracle Cloud@Customer. En consecuencia, HCPA también ha reducido sus costos de personal y operaciones IT significativamente.”

IDEA Cellular eligió los servicios PaaS de Oracle para evitar interrupciones en sus aplicaciones de misión crítica más importantes

IDEA Cellular, uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas líderes de la India, está usando Oracle Management Cloud para ayudar a prevenir potenciales interrupciones y también para mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus aplicaciones de misión crítica. Utilizando Oracle Management Cloud, IDEA Cellular puede monitorear las aplicaciones tanto de Oracle como de terceros, para identificar rápidamente la causa principal de los problemas antes de que se conviertan en potenciales fallas.

“IDEA Cellular cuenta con más de 175 millones de abonados inalámbricos y nuestros sistemas de misión crítica no pueden tolerar tiempos de inactividad,” dijo Prakash Paranjape, CIO de IDEA Cellular. “Las técnicas de aprendizaje automático de Oracle Management nos permiten identificar de manera proactiva posibles puntos de operación conflictivos, incluso en nuestras aplicaciones más complejas, ayudándonos así a evitar fallas.”

Tippett Studio elige los servicios IaaS de Oracle para almacenar efectos especiales utilizados en sus películas más taquilleras

Tippett Studio, la compañía de animación y efectos visuales que creó increíbles efectos especiales en películas como Jurassic Park, RoboCop, Starship Troopers, Twilight, Jurassic World y Star Wars: The Force Awakens, planea trasladar petabytes de contenido digital archivado a Oracle Storage Cloud Services para ofrecer un depósito global de contenido al que se pueda acceder y compartir fácilmente, y para agilizar sus operaciones en una economía de escala basada en la nube.

“Con Oracle Storage Cloud Services, podemos acceder a contenido de cualquier parte del mundo mucho más rápido que con el equipo de IT heredado y beneficiarnos con un valor económico inigualable,” dijo Sanjay Das, COO de Tippett Studio. “Elegimos a Oracle porque nos ofreció el valor empresarial más atractivo para nuestro negocio creciente de animación y efectos visuales, mientras que otros servicios de nube abierta costaban hasta 10 veces más.”