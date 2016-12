Microsoft admite errores de marketing agresivo para Windows 10

"Hubo un momento en particular, cuando la 'X' roja en la ventana de notificación que normalmente significa, como sabes, 'cancelar', ya no significaba 'cancelar'", recuerda alto ejecutivo de Microsoft.

Chris Capossela, CMO (Chief Marketing Officer) de Microsoft, admitió en una reciente entrevista con los reconocidos expertos en Windows, Mary Jo Foley y Paul Thurrott, que parte de la estrategia utilizada por la empresa para motivar la adopción de Windows 10 fue innecesariamente agresiva.

La entrevista completa fue publicada en Twit Netcast Network. El segmento con las declaraciones de Capossela fueron reproducidas en YouTube (minuto 2:30).

En concreto, el CMO de Microsoft declaró: “Desde una perspectiva de seguridad, indudablemente queremos que la gente utilice Windows 10. Sin embargo, encontrar el equilibrio que implica no sobrepasarnos, con una estrategia demasiado agresiva, es algo que intentamos, y creo que en gran parte del año lo conseguimos. Pero hubo un momento en particular, cuando la ‘X’ roja en la ventana de notificación que normalmente significa, como sabes, ‘cancelar’, ya no significaba ‘cancelar’. Y después de un par de horas, gracias a los sistemas de escucha con que contamos, entendimos que habíamos ido demasiado lejos y entonces, por supuesto (revertimos el proceso). Pero toma tiempo distribuir la actualización que cancela el procedimiento. Para nosotros, fueron dos semanas bastante dolorosas y desagradables”.

El comentarista de Forbes, Gordon Kelly, se refirió al tema valorando la disculpa de Capossela, aunque sin darle credibilidad. Al respecto, indicó que las tácticas de actualización de Windows 10 fueron “sucias” incluso antes de la debacle ocasionada por la ‘X’ roja. “El primer paso fue bombardear a los usuarios con insistentes notificaciones. El segundo paso fue descargar secretamente Widows 10 en las computadoras de los usuarios de Windows 7 y Windows 8, incluso si estos habían rechazado la actualización. En tercer lugar, eliminaron totalmente el botón de ‘cancelar’, de la ventana de actualización. En cuarto y quinto lugar figuraron la reducción del control y longevidad de Windows 7 y 8, mediante la eliminación del control granular de actualizaciones y compatibilidad con nuevo hardware”.

Kelly sencillamente no cree que haya tomado dos semanas modificar el comportamiento de la ‘X’ roja. “Para una empresa capaz de distribuir complejos parches de seguridad para mil millones de computadoras 24 horas después de detectada una amenaza, la excusa simplemente no funciona. Mi opinión personal es que Microsoft esperó para ver si el clamor inicial se desvanecía y así poder encogerse de hombros. Finalmente no pudieron hacerlo”.

Desarticulando definitivamente las explicaciones de Capossela, Kelly escribe que la ‘X’ en cuestión no fue una equivocación inocente por un ingeniero de software anónimo. “Fue una táctica deliberada, que necesariamente requirió aprobación a nivel gerencial. Se produjo en momentos que las actualizaciones de Windows 10 se estaban contrayendo dramáticamente”.

Otro comentario interesante por parte de Kelly es que al cambiar en comportamiento de la ‘X’, Microsoft infringió su propia guía para desarrolladores, respecto de la funcionalidad de la ‘X’ que, definitivamente, es cancelar la operación cerrando la ventana.

Según Kelly, Microsoft debió haberse sincerado totalmente respecto del tema, disculpándose por todas las tácticas inadecuadas, y no parcialmente como lo hizo por conducto de Capossela. “En este contexto, declarar que el equilibrio estuvo presente la mayor parte del año, es un intento ridículo por reescribir la historia”, señala el analista.

Hacia el final de su análisis, Kelly valora que la actualización gratuita de Windows 10 fue una oferta generosa por parte de Microsoft, y que Windows 10 es un buen sistema operativo, cuya adopción global es sólo cuestión de tiempo.

Ilustración: Fotograma, TWiT Netcast Network