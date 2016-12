Los 3 puntos que marcarán las plataformas OTT en el 2017

Opinión: Segmentación, crecimiento de competidores y creación de contenidos marcarán en 2017 las OTT, cuyo mercado global podría valer más de 62 mil millones de dólares.

Las plataformas OTT se han posicionado como la nueva tendencia en distribución de contenido. Múltiples empresas han entrado a la competencia, esperando tomar la delantera en el mercado que se proyecta tenga un valor de 62.3 mil millones de dólares en el 2020 a nivel global.

De acuerdo con Soonora, empresa mexicana para la implementación de plataformas OTT, estos son los 3 puntos que marcarán a los servicios Over The Top en el 2017:

1. Segmentación: Los dispositivos a través de los cuales funcionan las OTT (smartphones, tablets y desktop), dan la oportunidad de recabar datos que permiten crear una segmentación de contenido. Esto se convertirá en un plus para las marcas que buscan una mayor efectividad en sus anuncios; y esta característica, que no ofrece la TV lineal, hace que se pronostique un incremento en la inversión publicitaria digital, específicamente dentro de plataformas Over The Top. A nivel global, de acuerdo con GroupM, la inversión publicitaria digital en 2017 recibirá casi 17 mil millones de dólares más que en el 2016, siendo una gran oportunidad para el mercado OTT.

2. Crecimiento de competidores: A nivel internacional, grandes empresas empiezan a invertir en sus propias plataformas, como es el caso de Google, CBS, NFL, NBA, con el fin de tener control sobre la distribución de su contenido y hacer más eficiente la monetización de los mismos. En México, empresas como Cinépolis han entendido la importancia de las OTT; es por eso que, a través de Klic, han llevado a cabo la primera prueba para la transmisión de un evento deportivo de alto impacto, como lo fue el Clásico del futbol mexicano. Cable operadores medianos y pequeños deben empezar a buscar aliados que les permitan ofrecer contenido en OTT, los cuales deben ofrecerse de manera gratuita y complementaria a sus usuarios, generando ingresos a través de pautas publicitarias.

En México, muchas empresas de cable, medianas y pequeñas, podrían verse afectadas por la creciente necesidad de los usuarios de acceder a contenido en video a través de sus dispositivos móviles. Por ello, es importante que realicen una inversión en desarrollar sus propias plataformas, incluso de manera compartida.

3. Creación de contenidos: El contenido es el punto más valioso para cualquier OTT, ya que es el producto que se ofrece a los usuarios. Empresas como Netflix, que en su momento revolucionaron la distribución de video, se han dado cuenta que los creadores de contenido encontraron los beneficios de generar su propia distribución, como es el caso reciente de AT&T a través de DirecTV Now, obligando al resto de competidores a desarrollar series y películas propias. Asimismo, los operadores deben convertirse en una opción de distribución para productores y realizadores independientes, además de aprovechar la distribución de contenido en vivo como deportes y conciertos.

El 2017 marcará el año en que las plataformas OTT se consoliden, gracias a la entrada de grandes competidores en el mercado. En México poco a poco los usuarios van demostrando a las empresas que requieren de nuevas plataformas, que vayan de acuerdo a la tecnología disponible.

Por Fernando Baruch, CEO de Soonora