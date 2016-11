Harman e IBM , pioneros en habitaciones cognitivas de voz

BRAND VOICE: En Harman tenemos un lema: "espera lo deslumbrante". Esto significa muchas cosas diferentes (como debería ser un buen lema), pero una de las grandes se relaciona con la idea de la innovación.

La innovación es un término que la gente usa mucho, pero es realmente difícil de cuantificar. Lo que hoy es deslumbrante ya no será innovador mañana porque siempre se avanza hacia lo nuevo. Es un estándar difícil de lograr una vez, y más difícil lograrlo continuamente, pero en Harman nuestro objetivo es que nuestros clientes siempre se deslumbren con nuestros productos a través de la innovación.

Eso es lo que pienso cuando escucho sobre la unión de Harman con IBM. Al integrar las soluciones de conectividad de Harman con Watson, la innovadora tecnología cognitiva de IBM, haciendo que la solución AVL en una sala pueda llegar a “pensar como un ser humano”.

La primera presencia de esta innovadora tecnología es en Thomas Jefferson University Hospital en Filadelfia, PA. IBM y Harman están trabajando aplicando IBM Watson IoT creando salas cognitivas de pacientes habilitadas para voz. Los pacientes pueden utilizar comandos de voz para ajustar la sensación de su habitación, alterando la temperatura, apagando las luces o incluso preguntando si sus resultados de la prueba están listos. El sistema cognitivo es capaz de responder a sus preguntas sobre la base de la enorme profundidad de conocimientos sobre el propio hospital, la sala, los dispositivos conectados dentro de la sala, los empleados y mucho más. El asistente activado por voz puede atender a muchas de sus necesidades no médicas, liberando a profesionales médicos cuando son más necesarios.

Con este proyecto se simplifica la forma en que las personas interactúan con la tecnología y se conectan con el mundo que les rodea.

Video: “Cognitive Computing at Thomas Jefferson University Hospital from HARMAN and IBM Watson”



Harman e IBM están trabajando para utilizar los sistemas AVL junto con IoT y computación cognitiva para mejorar las vidas de los trabajadores, consumidores y pacientes de todo el mundo. Por supuesto, hay aplicaciones obvias e inmediatas para los sistemas Harman habilitados por IBM Watson IoT en habitaciones de hotel, salas de hospital y salas de conferencias, pero también atiende las posibilidades en prácticamente todas las empresas y el mercado de entretenimiento.

En palabras de Mohit Parasher, Presidente de Harman Professional Solutions, “Esto es sólo el comienzo”.

Por S. Kyle Davis