Computación cognitiva e inteligencia artificial de la mano de Ecosistema Cognitiva e IBM Watson

Durante el evento #ECog2016, desarrolladores y emprendedores pudieron conocer todo sobre el Ecosistema de Cognitiva y su propuesta de valor: acompañarlos en el proceso de adopción de tecnologías cognitivas para potenciar sus aplicaciones y servicios.

El pasado jueves 24 de noviembre en Nuevo Área3, Cognitiva –partner estratégico de IBM, empresa responsable de llevar las soluciones de computación cognitiva de IBM Watson a Latinoamérica, realizó un evento en el cual se conocieron los últimos avances del Ecosistema Cognitiva, detallando cómo, progresivamente, se pueden ampliar las capacidades de Watson en las organizaciones, manteniendo un enfoque claro en la estrategia empresarial y la eficiencia en costos.

El evento contó con la presencia y exposición de partners del Ecosistema Cognitiva como Genexus, T2Voice y Kona, quienes presentaron sus aplicaciones cognitivas. También participó Alejandro Fernández, (Gerente de Ecosistema Latino América de Cognitiva), Roberto Cruz (Gerente General de Cognitiva Argentina, Paraguay y Uruguay), y como conferencista principal, Augusto Clement (Director General de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El Ecosistema Cognitiva ayuda a desarrolladores y emprendedores a integrar IBM Watson a sus desarrollos y apps. Actualmente, Cognitiva ya trabaja en conjunto con 50 empresas en Latinoamérica, desarrollando a la fecha 65 prototipos en progreso, de los cuáles 20 ya están terminados y 5 acuerdos de colaboración académica firmados.

Las soluciones cognitivas son sistemas capaces de entender, razonar y aprender. Pueden capturar información y aprender a partir de cualquier tipo de datos –estructurados y no estructurados-; razonar con sentido, desarrollar hipótesis para resolver problemas complejos; e interactuar con lenguaje natural para acercar ese conocimiento a los profesionales de industrias tales como banca, salud y comercio minorista, entre otras. Según la firma IDC, el 50% de los consumidores interactuarán con sistemas basados en soluciones de este tipo.

La capacidad de comprender datos no estructurados es uno de los mayores diferenciadores de Watson. La gran mayoría de la información que se produce diariamente es de este tipo y la computación tradicional no alcanza a procesarla para aprovecharla. Los datos no estructurados viajan en soportes disímiles como correos electrónicos, libros, blogs, tweets, imágenes, videos, música y muchos otros formatos más.

IBM Watson puede ingerir 800 millones de páginas de información por segundo y será entrenado para reconocer los diversos acentos de la región, lo que permitirá a las empresas innovar y transformar sus negocios para enfrentar los crecientes desafíos de la era digital. El procesamiento de los grandes volúmenes de datos y la toma de decisiones a partir de su análisis es el nuevo desafío que tienen las empresas, y es allí donde las soluciones cognitivas tienen un rol preponderante.

“Las empresas que posean habilidades para la creación y comercialización de soluciones de este tipo desde ahora, serán pioneros y tendrán una importante ventaja competitiva en sus mercados”, explicó Alejandro Fernández, Gerente de Ecosistemas de Cognitiva para Latinoamérica.

IBM Watson está siendo utilizado para mejorar la toma de decisiones en una variedad de áreas y comprender mejor a las personas a través de los datos que generan. Una solución cognitiva puede tomar miles de llamadas de un centro de contacto y responder las preguntas de los clientes, de forma natural y tomando en cuenta el contexto. En banca, puede detectar conductas sospechosas tomando información dispersa, así como descubrir las necesidades particulares de un cliente a partir de sus transacciones. En el área de la medicina, Watson puede utilizarse para encontrar tratamientos que se adecuen mejor de acuerdo con el tipo de paciente y hacerlo en tiempo récord. Gracias a las características de estos sistemas, su aplicabilidad en la vida cotidiana es muy amplia.