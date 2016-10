Adopción de Cloud se está popularizando pero pocas organizaciones aprovechan su uso al máximo

Según estudio de Cisco, a pesar que la adopción de sistemas Cloud se ha acelerado significativamente- son pocas las organizaciones que están maximizando el valor que la Nube puede ofrecerles.

Cisco ha publicado los resultados de un estudio global realizado este año, cuyas conclusiones señalan que -a pesar de que la adopción de sistemas Cloud se ha acelerado significativamente- son pocas las organizaciones que están maximizando el valor que la Nube puede ofrecerles.

El estudio indica que alrededor del 68 % de las organizaciones utilizan la nube para ayudar a impulsar los resultados de sus negocios, lo que representó un incremento significativo de 61% en comparación con el estudio realizado el año pasado. El aumento en la implementación de Cloud está siendo apalancado por aplicaciones nativas en la Nube, incluyendo temas de seguridad y soluciones Cloud para el Internet de las Cosas (IoT).

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones (69 %) no cuenta con estrategias Cloud maduras y tan solo 3% ha implementado estrategias Cloud optimizadas que generan mejores resultados en sus negocios.

En promedio, las organizaciones más avanzadas en Cloud ven beneficios anuales por implementar aplicaciones basadas en Cloud, de alrededor de $3 millones de dólares en ingresos y obtienen un ahorro de costos de $1 millón de dólares. Estos incrementos en ganancias han sido en gran medida el resultado de la venta de nuevos productos y servicios, y la posibilidad de ganar nuevos clientes, más rápidamente, así como ventas en nuevos mercados.

El estudio también reveló que 95% de las organizaciones que están liderando el mercado con la optimización de estrategias Cloud, han construido un ambiente IT híbrido que utiliza múltiples Clouds, tanto privadas como públicas, basándose en factores económicos, localización y políticas gubernamentales.

El InfoBrief “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximing Value” (Cloud hacia Mainstream, todos intentan, algunos se benefician, pocos maximizan valor) patrocinado por Cisco, fue desarrollado por International Data Corporation (IDC). El estudio se basa en una investigación primaria de mercado realizada a ejecutivos responsables de las decisiones IT en más de 6.100 organizaciones en 31 países, y que están implementando exitosamente Cloud privado, público o híbrido en sus entornos IT. Este es el segundo año consecutivo de realización del estudio, en el que se duplicó el tamaño de la muestra.

En el estudio la IDC identifica cinco niveles de madurez Cloud: ad hoc, oportunista, repetible, administrado y optimizado.

Adopción de Cloud Híbrido por país

La adopción de Cloud híbrido (mezcla de servicios Cloud público y privado) varía por país, con Corea y Japón liderando la lista de países con mayor porcentaje de organizaciones que adoptan una mezcla de servicios Cloud públicos y activos dedicados. El estudio establece los porcentajes de organizaciones con adopción de Cloud híbrido en los siguientes países:

45 % Estados Unidos

47 % Latinoamérica

46 % Reino Unido

42 % Francia

51 % Alemania

41 % Australia

47 % Canadá

55 % Corea

42 % Países Bajos

54 % Japón

52 % China

Según el estudio, las organizaciones enfrentan un número considerable de obstáculos para alcanzar una mayor madurez en temas asociados a Cloud, incluyendo brechas en capacidades y habilidades, falta de estrategias bien definidas y ausencia de trazar un plan de acción, estructuras tradicionales cerradas en las organizaciones , y la falta de alineación entre las áreas de TI y y líneas u objetivos de negocio.

Ilustración: Maksim Kabakou vía Shutterstock